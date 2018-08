Pijan vozil z odprtim pokrovom motorja

Novomeški policisti so v torek izsledili voznika, ki sta z nevarno vožnjo ogrožala sebe in druge udeležence v prometu. Eden je pod vplivom alkohola vozil z odprtim pokrovom motorja, drugi pa obračal z ročno zavoro. Vozili so jima zasegli in o kršitvah seznanili sodišče, so danes sporočili z novomeške policijske uprave.

Novomeške policiste so v torek okoli 21. ure obvestili o nevarni vožnji voznika, ki naj bi po Ljubljanski cesti vozil avtomobil z odprtim pokrovom motorja in na ta način ogrožal sebe in druge udeležence v prometu. 23-letnega kršitelja so policisti izsledili in ustavili.

Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,52 miligrama alkohola. Zasegli so vozilo, na katerem so bile nameščene registrske tablice drugega vozila, in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Občan pa je policiste nekaj pred polnočjo obvestil, da na cesti med Mirno Pečjo in Novim mestom voznik naglo zavira in pospešuje z vozilom ter obrača z ročno zavoro. Policisti so takoj odšli na kraj in izsledili voznika, ki pa znakov policistov, s katerim so ga ustavljali, ni upošteval, nadaljeval je vožnjo, avto ustavil in peš pobegnil.

Policisti so ugotovili, da gre za mladoletnika brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran avtomobil brez registrskih tablic. Vozilo so zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.