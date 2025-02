Pijan vozil v napačno smer in trčil v tri vozila

Po avtocesti na območju Slovenske Bistrice je iz smeri Maribora voznik vozil v napačno smer. Trčil je v tri vozila in se nato ustavil pred predorom Pletovarje. Voznik je vozil pijan in pod vplivom prepovedanih drog, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Okoli 3. ure ponoči je voznica policijo obvestila o vozniku, ki po avtocesti na območju Slovenske Bistrice iz smeri Maribora vozi v napačno smer.

Na Darsu so zaprli predor Pletovarje iz smeri Celja, saj je obstajala velika verjetnost, da bo voznik v predoru trčil v vozila, ki so vozila iz celjske smeri. Voznik je nato izven predora Pletovarje trčil v tri vozila, dve tovorni in eno osebno, ki so ustavila pred predorom. Povzročitelj je v nesreči utrpel lažje poškodbe, na srečo ni bil v trčenju poškodovan nihče od preostalih treh voznikov.

Vozil pod vplivom alkohola in prepovedanih drog

Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel voznik v krvi promil in pol alkohola. Hitri test je pokazal še prisotnost prepovedane droge, so navedli na policiji.

Voznika, ki je vozil v nasprotno smer in povzročil prometno nesrečo, bo policija kazensko ovadila zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje.

"Njegovo ravnanje je bilo skrajno neodgovorno in nevarno. Do vožnje v napačno smer pride, ker vozniki iz različnih razlogov ne upoštevajo prometne signalizacije. Na navedeno lahko vpliva več dejavnikov, kot so alkohol, droge, zdravila, druge psihoaktivne snovi, bolezensko stanje in drugo," so pojasnili na policiji.