Smrt 49-letnika novembra lani v stanovanju na ljubljanskem Viču ni bila posledica prizadejanih poškodb, kot so sprva domnevali policisti. Zoper 24-letnega državljana BiH, ki so ga sprva ovadili zaradi uboja, je tožilstvo tako vložilo obtožnico le zaradi povzročitve hude telesne poškodbe, poroča časnik Dnevnik.

Policijo so 14. novembra obvestili, da so v stanovanju na območju Viča našli mrtvega moškega. Z ogledom kraja kaznivega dejanja, zbiranjem obvestil in obdukcijo na inštitutu sodne medicine v Ljubljani so takrat ugotovili, da je 49-letni Slovenec umrl nasilne smrti, je v izjavi novembra pojasnil Irfan Beganović iz sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Pokojnik je bil pod vplivom psihoaktivnih snovi

Kasneje pa so ugotovili, da je bil pokojni v kritičnem času pod vplivom psihoaktivnih snovi, ki naj bi odločilno prispevale k njegovi smrti. Še vedno pa tožilstvo vztraja, da je 24-letnik, ki so ga sprva ovadili zaradi uboja, žrtev pretepel, zato očitek o kaznivem dejanju povzročitve hude telesne poškodbe ostaja. Očitajo mu tudi tatvino in tri zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva, poroča Dnevnik.

Zaradi povzročitve hude telesne poškodbe mu grozi zaporna kazen od šestih mesecev do pet let, zaradi tatvine do tri leta zapora, za vsako uporabo pokojnikove bančne kartice pa do pet let zaporne kazni, še piše Dnevnik.