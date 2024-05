Kot so zapisali v Delu, pa analiza podatkov kaže, da bi zunajparlamentarna stranka Resni.ca, če bi dobila še nekaj manj kot dva tisoč glasov, SDS lahko "odvzela" enega poslanca in se pridružila preostalim poslancem v evropskem parlamentu. Tako bodo za prepričljivo zmago SDS in preboj Resnice v Bruselj pomembni prav vsi dnevi do sobotnega volilnega molka.

Anketa kaže, da ima za zdaj SDS običajno podporo dobre petine vprašanih. Sledi ji Gibanje Svoboda s 16,5 odstotka podpore, na tretjem mestu pa je z desetimi odstotki stranka Vesna, na katere čelu je kočevski župan Vladimir Prebilič. Za stranko Vesna zaostajata tudi koalicijski SD in Levica.

"Edina anketa, ki res šteje, so volitve in do teh je še nekoliko več kot teden dni. V tem času sprejemamo ta 'vmesni rezultat' kot odgovornost in še dodatno motivacijo za delo," je v komentarju ankete dejal Prebilič.

Z dobrimi osmimi odstotki je na četrtem mestu SD, sledijo pa zelo izenačene stranke s podporo od 3,9 odstotka (SLS) do 5,6 odstotka (NSi).

Analiza po strankah

Delov javnomnenjski analitik Roman Zatler ugotavlja, da bi stranka SDS nadpovprečno veliko glasov dobila od moških, starih od 55 do 64 let, ter anketirancev s poklicno šolo.

Stranka Gibanje Svoboda bi nadpovprečno veliko glasov dobila od starih 65 let ali več ter vprašanih iz pomurske in podravske regije.

Stranka Vesna – zelena stranka bi nadpovprečno veliko glasov dobila od vprašanih z višje- ali visokošolsko izobrazbo, v starostni skupini od 45 do 54 let ter žensk.

Stranko SD bi volilo nadpovprečno veliko anketirancev iz savinjske regije in ljudi v starosti od 35 do 44 let.

Stranka NSi bi nadpovprečno veliko glasov dobila od višje- ali visokošolsko izobraženih ter tistih v starosti od 25 do 34 let in v skupini od 35 do 44 let.

Stranka Resni.ca bi nadpovprečno veliko glasov dobila od vprašanih, starih od 35 do 44 let.