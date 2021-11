Pet nasvetov za praznične nakupe – ujemite ritem brezskrbnosti!

Oglasno sporočilo

Črni petek odpira sezono predprazničnih nakupov, ko si lahko privoščite veliko in še več po nižjih cenah. Black Friday oziroma črni petek je v zadnjih letih vse bolj priljubljen tudi v Sloveniji, kar pomeni, da so se največjemu prazniku nakupovanja pridružili številni trgovci s svojimi prilagojenimi ponudbami.

Foto: Shutterstock Izjemni popusti, ugodnosti in akcije - vse to prinaša črni petek, ki bo letos 26. novembra. Preberite, kako pametno nakupovati in še dolgo sproščeno uživati.

Da bi bili brez skrbi še dolgo po nakupih, izkoristite ugodnosti in naročite svojo kartico Visa UniCredit Bank

Da bodo nakupi še bolj brezskrbni, si zagotovite svojo plačilno kreditno kartico Visa, ki ponuja številne ugodnosti tako v Sloveniji kot v tujini.

Tehnični izdelki, ki jih boste plačali s kartico Visa, bodo s podaljšano garancijo nakupov zavarovani daljši čas.

Kartica Visa vam med drugim omogoča, da dodatno zavarujete svoje nakupe v primeru izgube zaradi kraje, požara ali naključne poškodbe ter ponuja eno dodatno leto kritja po koncu originalne garancije proizvajalca (do največ petih let skupaj), kar je zelo priročno, če večje nakupe opravljate na spletu.

Če imate namen med prazniki odpotovati, pa boste ob plačilu vsaj dela potovanja s kartico Visa deležni tudi brezplačnega zavarovanja na potovanju z vključeno asistenco na potovanjih v tujini za vso družino.

TUKAJ. Več o ugodnostih iz zavarovanja lahko najdete

UniCredit Bank je za vas pripravila nova bančna paketa Aktivni ali Brezmejni, ki že vključujeta kartico Visa ter ju lahko odprete hitro, enostavno in varno, v zgolj desetih minutah, brez obiska poslovalnice. Potrebujete le mobilni telefon, osebni dokument, davčno številko in številko računa, ki ga imate pri drugi banki. Bančne storitve, ki so zajete v paketa Aktivni in Brezmejni, lahko preverite TUKAJ.

1. Sestavite svoj nakupovalni seznam

V poplavi najrazličnejših ponudb se težko odločimo, kaj je tisto, kar res potrebujemo, zato se je pametno vnaprej pripraviti. Na črni petek lahko izkoristite znižanja in ugodneje kupite tudi nekaj, kar si že dolgo želite ali vam bo prišlo prav v prihodnosti. Sestavite seznam izdelkov in jih uvrstite v svojo nakupovalno košarico že pred samim nakupom.

2. Kje lahko največ prihranite?

Na črni petek ste deležni popustov tako rekoč v vseh trgovinah, z izjemo živilskih. Ravno zato ga mnogi izkoristijo tudi za večje nakupe, predvsem za nakup bele tehnike in avdio-video opreme, računalnikov, tablic, igralnih konzol in podobnega. Pri takih nakupih lahko prihranite kar zajeten kupček denarja, tudi več sto evrov. Spremljajte cene izdelkov že pred črnim petkom, da boste zanesljivo vedeli, koliko ste prihranili in ali se vam nakup izplača. Za popestritev prazničnih dni si lahko privoščite tudi izlet v mesto, ki si ga že dolgo želite obiskati.

3. Poiščite informacije na spletnih straneh

Ne kupujte brezglavo in ne izgubljajte časa po nepotrebnem, zato si vse informacije, ki jih potrebujete za nakup, preberite že prej. Preučite tako prednosti kot slabosti posamezne možnosti, da nakupa ne boste obžalovali. Na spletni strani preverite ponudbo ter naredite primerjavo cen in kakovosti. Seveda ob tem upoštevajte tudi kredibilnost spletnih mest.

4. Množični lov na popuste

Izjemno ugodni popusti ne bodo privabili le vas, ampak tudi vse preostale, ki si želijo kupovati po ugodnih cenah, zato si že vnaprej poenostavite nakupovanje, da ne boste česa zamudili. Danes prisegamo predvsem na spletno nakupovanje, saj je hitro, preprosto in ga opravimo kar iz udobja lastnega doma.

5. Pri plačevanju na spletu poskrbite za čim večjo varnost

Za plačevanje na spletu obstaja več možnosti, med najbolj razširjenimi pa je plačilo s plačilnimi karticami. Za večjo varnost vklopite varnostno SMS-sporočilo, s katerim boste obveščeni o vseh transakcijah, opravljenih z vašo kartico. Pri plačevanju s kartico Visa izbirajte prodajna mesta, ki podpirajo spletni varnostni mehanizem Verified by Visa, saj je tako vaše nakupovanje varnejše.

Če še nimate kartice, ki bi vam omogočala fleksibilno plačevanje, si jo uredite še danes, da boste pripravljeni na predpraznično nakupovanje.

