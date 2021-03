Pečan: V Državnem izpitnem centru vztrajajo pri izvedbi NPZ

Gregor Pečan je za STA pojasnil, da so na dopoldanskem srečanju predstavniki Rica ravnatelje zgolj seznanili s tem, da nacionalno preverjanje znanja (NPZ) letos bo, da se pripravljajo na njegovo izvedbo na daljavo in da so že kupili ustrezne licence za preizkus, ki naj bi potekal konec marca. Preverjanje znanja pa naj bi kot navadno potekalo v maju.

Dvomi, da bi preverjanje znanja pokazalo uporabne rezultate

Na kakšen način bi to izvedli, po besedah predsednika Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije Pečana v Ricu niti sami ne vedo. "V šolah nimamo dovolj računalnikov. Otroci, ki imajo računalnike doma, pa imajo marsikdaj zelo slabe povezave," je opozoril.

V centru se po njegovih besedah ne ozirajo na to, da večina ravnateljev nasprotuje izvedbi preverjanja znanja. Kot je poudaril, bi bilo NPZ že v običajnih razmerah potrebno posodobitve. "Ravnatelji že več kot pet let opozarjamo, da bi ga bilo treba posodobiti, mu dati neko vsebino, ga osmisliti. A nas ignorirajo," je poudaril.

S tem naj bi v centru želeli pridobiti podatke o tem, kako se je obnesel pouk na daljavo. A jih je Pečan, kot je povedal, opozoril, da so že lani spomladi in še enkrat jeseni od zavoda za šolstvo dobivali navodila, naj učitelji avtonomno presodijo, katere vsebine so bistvene, in naj nebistvene izpustijo iz pouka na daljavo. "So morda vsi učitelji v državi presodili enako, katere so bistvene vsebine?" je vprašal Pečan, ki ne verjame, da bodo testi temu ustrezno prilagojeni.

Spomnil je še, da je bilo NPZ že lani odpovedano, pa je pouk na daljavo potekal samo dva meseca. Letošnja generacija pa je bila samo v lanskem koledarskem letu deležna več kot šestih mesecev pouka na daljavo, zato dvomi o tem, da bi preverjanje znanja lahko pokazalo uporabne rezultate, iz katerih bi lahko razbrali kaj vsebinskega, piše STA.