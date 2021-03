Vlada predvidoma o vrnitvi še ostalih dijakov v šolske klopi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada bo današnjo sejo na temo epidemioloških razmer in ukrepov za preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom po napovedi ministra za zdravje Janeza Poklukarja v veliki meri namenila zamejevanju širjenja novih različic virusa. Spregovorila naj bi tudi o predlogu za vrnitev še ostalih dijakov v šole po modelu C.

Poklukar je na torkovi novinarski konferenci pojasnil, da je bilo po neuradnih podatkih v zadnjem tednu potrjenih 62 primerov angleške različice in en primer južnoafriške, uradno tedensko poročilo pa pričakuje danes. Nove različice po njegovih besedah predstavljajo izziv, kako z ustreznimi ukrepi zamejiti njihovo prekomerno širjenje, piše STA.

Z namenom preprečevanja vnosa novih različic koronavirusa se sicer obetajo spremembe ukrepov na meji. Kot je v torek za STA pojasnila nova vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar, bodo vladi predlagali, da bi bilo za vstop v Slovenijo treba izpolniti obrazec na spletu. Na osnovi podatkov iz tega obrazca bo potem po potrebi odrejena karantena, lažje pa bo tudi slediti, ali se ljudje držijo odrejene karantene.

Svetovalna skupina predlaga vrnitev v šolo za vse dijake

Prav tako bo svetovalna skupina na pobudo ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vladi predlagala vrnitev dijakov prvih treh letnikov v srednje šole po modelu C. Polovica dijakov bi se tako vrnila v šolo, druga polovica bi se šolala od doma, po tednu dni pa bi se dijaki izmenjali. Če bo vlada danes predlog potrdila, se bo začel izvajati prihodnji teden. Poleg tega naj bi priporočili nošenje mask vsem učiteljem in osnovnošolcem od vključno 6. razreda, tudi v matičnih učilnicah.

Kljub postopnemu umirjanju epidemioloških razmer sicer občutnejših sprostitev ukrepov ni pričakovati, saj oba ključna kriterija državo še vedno uvrščata v oranžno fazo sproščanja ukrepov. Za prehod v rumeno fazo bi sedemdnevno povprečje okužb moralo pasti pod 600, število hospitaliziranih pa pod 500. Po podatkih za ponedeljek je bolnišnično zdravljenje potrebovalo 528 covidnih bolnikov, sedemdnevno povprečje okužb pa je bilo 736, še piše STA.