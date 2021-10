Pečan: Natančnih navodil, kako bo potekal pouk, nimamo. Ministrica: Ravnatelji so dokumente prejeli.

Od torka naprej bo za vse učence vzgojno-izobraževalnih programov samotestiranje postalo obvezno. Odlog, ki v veljavo vstopa s 1. novembrom, za učence določa testiranje na vsaka dva dni in obvezno nošenje mask za vse in povsod. V prispevku v oddaji Planet 18 na Planet TV je predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan dejal, da za zdaj natančnih navodil, kako bo potekal pouk, še ni bilo. Na to se je odzvala ministrica za šolstvo Simona Kustec. Ravnatelji so potrebne dokumente prejeli že v četrtek, je zapisala Kustečeva.

Pečan je v včerajšnjem prispevku dejal, da natančnih navodil še ni prejel. "Včeraj proti večeru sem nazadnje nadziral te okrožnice in tiste z navodili, kako naj bi potekal pouk, še ni bilo," je pojasnil Pečan. Maske naj bi bile obvezne povsod, vsi otroci pa naj bi se doma dvakrat na teden testirali sami. Kako naj bi vse to potekalo, mu ni jasno. A v šolah smo pripravljeni na vse, je dejal Pečan.

Na njegovo izjavo se je odzvala ministrica za šolstvo. Ravnatelji so potrebne dokumente prejeli v četrtek, je zapisala Kustečeva.

Kaže, da ravnatelji in sindikat šolnikov, ki ocenjuje, da vladna stran spet deluje le kurativno, niso na strani ministrstva. Zoper ministrico je vložena tudi interpelacija. Vložile so jo opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP v začetku meseca septembra, očitajo pa ji zanemarjenje priprav na šolsko leto v času epidemije covid-19. Za Kustečevo je to že druga interpelacija v tem letu.

Po počitnicah v veljavo vstopajo te spremembe

Odlok, ki prične veljati 1. novembra, določa nekaj sprememb, med drugim test ne sme biti starejši od 48 ur, prostovoljno testiranje pa zdaj izvajajo vsi učenci.

Učenci in dijaki tako izvedejo testiranje v domačem okolju dvakrat tedensko, praviloma ob ponedeljkih in sredah, in so upravičeni do desetih testov za samotestiranje na mesec. Teste so lahko učenci oziroma njihovi starši v lekarnah prevzeli že včeraj.

V dejavnostih s področja izobraževanja po novem odloku ni več izjem glede uporabe zaščitnih mask za osebe, ki izpolnjujejo pogoj PC in so v medsebojnem stiku le z osebami, ki prav tako izpolnjujejo ta pogoj. Po novem morajo namreč tudi te osebe, ne glede na to, da vsi v skupini izpolnjujejo pogoj PC, nositi zaščitno masko, je zapisano v okrožnici, ki smo jo prejeli v uredništvo in ki so jo prejeli tudi ravnatelji vrtcev, osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom, zavodi za otroke s posebnimi potrebami in glasbene šole.

Poleg tega je pristojno ministrstvo vzgojno-izobraževalnim programom posredovalo protokol samotestiranja učencev v osnovnih šolah, ki med drugim določa, kako ravnati v primeru pozitivnega rezultata testa.

Spremembe in dopolnitve odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT je sicer minister za zdravje Janez Poklukar napovedal na sredini novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 v državi.