Pahor začenja posvetovanja o možnih kandidatih za ustavnega sodnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik republike Borut Pahor bo danes začel uradna posvetovanja z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti o možnih kandidatkah in kandidatih za mesto sodnika ustavnega sodišča. Na poziv za zbiranje predlogov je sicer prispelo sedem kandidatur.

Danes se bo Pahor srečal s predstavniki poslanskih skupin SDS, LMŠ, SMC, SD, Levice in NSi. V četrtek bodo nato sledili še pogovori s predstavniki SAB, DeSUS, SNS in poslancema narodnosti, so sporočili iz predsednikovega urada.

Prispelo osem kandidatur

Na poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika na ustavnem sodišču, ki so ga v predsednikovem uradu objavili 14. februarja, je sicer prispelo sedem kandidatur - Andraža Terška, Branka Koržeta, Anžeta Erbežnika, Roka Svetliča, Marka Starmana, Janeza Pogorelca in Barbare Zobec, piše STA.

Foto: STA

Pahor bo skušal vse postopke za imenovanje novega ustavnega sodnika, ki so v predsednikovi pristojnosti, izpeljati v času, ki bi omogočal pravočasno izvolitev nove sodnice ali sodnika ustavnega sodišča, so že pred časom sporočili iz Pahorjevega urada. Sodnici Dunji Jadek Pensa mandat poteče 14. julija.

Pahor lahko predlaga tudi druge kandidate

Zakon o ustavnem sodišču določa, da predsednik republike lahko izbere kandidata izmed prijavljenih kandidatov, lahko pa državnemu zboru predlaga tudi druge kandidate.

Že pred časom so v predsednikovem uradu izpostavili, da se bo Pahor potrudil za oblikovanje potrebne podpore kandidatu, ki bo ustrezal visokim strokovnim merilom za opravljanje te funkcije, še piše STA.