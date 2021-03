Pahor z Erdoganom o strateškem partnerstvu med državama

Sporazum o strateškem partnerstvu med Slovenijo in Turčijo sta 3. marca 2011 v Ankari podpisala prav Borut Pahor in Recep Tayyip Erdogan, ki sta bila takrat predsednika vlad obeh držav, poroča STA.

Pahor pozval h konstruktivnemu reševanju izzivov v Vzhodnem Sredozemlju

Kot so ob tem sporočili iz urada predsednika republike, bi si v Sloveniji sicer želeli bolj uravnotežene blagovne menjave med državama, predvsem pa vnovični dvig gospodarskih odnosov po manjšem upadu zaradi epidemije covid-19 v lanskem letu. Pahor in Erdogan sta se pogovarjala tudi o odnosih med EU in Turčijo. Slovenski predsednik je pozval k dialogu in konstruktivnemu reševanju izzivov v vzhodnem Sredozemlju, so še sporočili iz urada.

Odnosi med EU in Turčijo so se poslabšali lani, potem ko je Turčija večkrat poslala svoje ladje, da so iskale zaloge zemeljskega plina na spornem območju v vzhodnem Sredozemskem morju, in to kljub nasprotovanju EU ter njenih članic Grčije in Cipra. Zaradi kasnejše otoplitve odnosov pa je EU uveljavitev sankcij proti Ankari, ki so jih podprli na decembrskem vrhu, postavila na stran.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel sta v petek na videokonferenci z Erdoganom poudarila pomen trajnega zmanjšanja napetosti ter dodatne krepitve gradnje zaupanja za bolj pozitivne odnose med EU in Turčijo, piše STA.