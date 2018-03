Pahor pričakuje letno poročilo o pripravljenosti vojske

Obrambna ministrica Andreja Katič in načelnik generalštaba Slovenske vojske Alan Geder bosta predsedniku države Borutu Pahorju predala poročilo o pripravljenosti vojske v letu 2017. Po lanskem poročilu, ko je moral Pahor ponovno sporočiti, da Slovenska vojska ostaja na najnižji ravni sposobnosti delovanja, tudi letos ne gre pričakovati bistveno boljše ocene.

Slovenska vojska je v četrtek v svoje vrste vpoklicala še 700 pogodbenih rezervistov. Foto: STA

Pripravljenost Slovenske vojske (SV) za delovanje v miru je bila v lanskem poročilu ocenjena z oceno zadostno, pripravljenost vojske za delovanje v krizi ali vojni pa nezadostno.

Med problematičnimi področji je predsednik države Borut Pahor tedaj izpostavil izpopolnjenost enot s kadri in opremo, stanje opreme, njeno razpoložljivost in sposobnost dolgotrajnejšega delovanja.

Poročilo bo zaznamovano z neuspešno vojaško vajo na Počku

Letošnje poročanje vrhovnemu poveljniku obrambnih sil bo zagotovo zaznamovano tudi z nedavnim neuspešnim preverjanjem usposobljenosti bataljonske bojne skupine po standardih Nata Creval na Počku.

To je močno odmevalo v javnosti in nazadnje privedlo tudi do menjave na čelu generalštaba Slovenske vojske. Oditi je moral Andrej Osterman, vodenje je prevzel Alan Geder, tudi 72. brigada je dobila novega poveljnika.

O okoliščinah preverjanja usposobljenosti in ukrepih je obrambna ministrica Andreja Katič pred dnevi poročala tudi predsedniku vlade, ki opravlja tekoče posle, Miru Cerarju.

Pahor pričakuje ukrepe za reševanje težav v vojski

Poročilo nosi oznako tajnosti interno, v njem pa je ministrica pojasnila analizo stanja, potek certificiranja bataljonske bojne skupine in ukrepe za njeno dodatno usposabljanje. Ministrica je sprotno obveščanje o ukrepih za izboljšanje razmer na obrambnem področju obljubila tudi Pahorju.

Ta je ob nedavnih težavah med drugim navedel pričakovanja, da bo ob predaji letošnjega letnega poročila slišal razloge za težave v Slovenski vojski in ukrepe za njihovo reševanje, ter "jasen odgovor na vprašanje, ki ga je ob letnem poročilu zastavil že lani, in sicer ali je v Slovenski vojski premišljeno izdelana strategija porabe dodatnih proračunskih sredstev, ki jih je vlada za potrebe modernizacije Slovenske vojske namenila v lanskem letu".