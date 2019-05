Pahor napovedal še tretje iskanje namestnika predsednika KPK

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sedanjemu namestniku predsednika KPK Igorju Lambergarju se mandat izteče 16. junija, novi namestnik bo imenovan za dobo petih let.

Sedanjemu namestniku predsednika KPK Igorju Lambergarju se mandat izteče 16. junija, novi namestnik bo imenovan za dobo petih let. Foto: STA

Predsednik republike Borut Pahor je danes podpisal še tretji, ponovljeni javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Javni poziv bo v uradnem listu objavljen v sredo, so sporočili iz urada predsednika republike.

Izbirna komisija je ugotovila, da sta med prijavljenimi na drugi javni poziv primerna kandidata Zoran Dimović in Rajko Gerič. Po pogovoru s komisijo in obema kandidatoma pa se je Pahor danes odločil, da bo še enkrat ponovil javni poziv, so sporočili iz predsednikovega urada.

Kot so pojasnili, se je tako odločil, ker se želi prepričati, da bo izbrani kandidat med prijavljenimi resnično najboljši in bo tako prepričana tudi večina javnosti. O tej možnosti se je pogovarjal tudi z izbirno komisijo in obema kandidatoma, ki ju je izbirna komisija ocenila kot primerna.

Pahor ocenjuje, da so razumeli njegovo željo dati še eno možnost za zbiranje kandidatur, pri čemer je obema kandidatoma, ki sta bila tokrat ocenjena za primerna, predlagal, da se vnovič prijavita.

Pahor se želi prepričati, da bo izbrani kandidat med prijavljenimi resnično najboljši in bo tako prepričana tudi večina javnosti. Foto: STA

V ponovljenem postopku mora izbirna komisija predsedniku republike posredovati seznam primernih kandidatov v 14 dneh po zaključenem javnem pozivu, ta pa ima po prejemu seznama kandidatov za svojo odločitev na voljo 30 dni.

Predsednik je sicer pri imenovanju vezan izključno na predlog, ki mu ga posreduje izbirna komisija. Pahor je že večkrat opozoril na nujnost spremembe postopka, saj meni, da je premalo transparenten. Izbirna komisija ima namreč pri izbiri kandidatov veliko moč, ne pa tudi temu ustrezne odgovornosti.

Namestnik predsednika KPK mora biti oseba, za katero je na podlagi dosedanjega dela, ravnanja ali vedenja možno utemeljeno sklepati, da bo funkcijo v KPK opravljal zakonito in v skladu s pravili stroke, so zapisali v uradu.

Novi namestnik predsednika KPK bo imenovan za celotni petletni mandat, pred njegovim imenovanjem pa je predvidena tudi javna predstavitev kandidata.

Izbirna komisija ostaja nespremenjena

Nespremenjena ostaja izbirna komisija, v kateri so predstavnik državnega zbora Ivan Hršak, predstavnik vlade Benjamin Flander, predstavnica Sodnega sveta Jana Petrič ter predstavnica uradniškega sveta Helena Kamnar, medtem ko nevladne organizacije zastopa Erik Brecelj.

Sedanjemu namestniku predsednika KPK Igorju Lambergarju se mandat izteče 16. junija, novi namestnik bo imenovan za dobo petih let.

Kot so še sporočili, predsednik republike v naslednjem tednu načrtuje tudi posvetovanja z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti o možnih kandidatkah in kandidatih za mesto sodnice ali sodnika ustavnega sodišča. Posvetovanja bodo namenjena tudi pogovorom o kandidatih za mesto informacijskega pooblaščenca.