Predsednik Pahor je v slavnostnem nagovoru izpostavil, da se s tem državnim praznikom hvaležno spominjamo tedanjih narodnih buditeljev in voditeljev, ker so se enotno postavili za skupno življenje z matičnim narodom. Foto: Twitter

Slovesnosti na dvorišču gradu v Beltincih sta se udeležila predsednik vlade Janez Janša in predsednik državnega zbora Igor Zorčič, prisotni pa so bili med drugim tudi praporščaki domoljubnih in veteranskih organizacij, nekateri poslanci DZ, župani okoliških občin in predstavniki verskih skupnosti.

Pahor je v slavnostnem nagovoru izpostavil, da se s tem državnim praznikom Slovenci in Slovenke hvaležno spominjamo tedanjih narodnih buditeljev in voditeljev, ker so se enotno postavili za skupno življenje z matičnim narodom. "Naša iskrena hvaležnost gre prekmurskemu človeku, ki zmore znotraj pregovorno življenjske skromnosti gojiti tako bogato kulturno in narodno pripadnost slovenstvu," je dejal.

Sedaj že na prireditvi Občine Črenšovci v počastitev praznika združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Predsednik Pahor je tradicionalno, že deveto leto zapored, položil venec k spomeniku Jožefa Klekla. pic.twitter.com/ci3zaErqRl — Borut Pahor (@BorutPahor) August 16, 2021

Čakajo nas nove preizkušnje

Želi si, da bi v iskrenem in dobrem sosedstvu, gojitvi pristnega prijateljstva in v narodni, državni in čisto človeški vzajemnosti vsi skupaj videli edini stvaren obet za trajen mir, varnost in blaginjo.

PRS: “Prav v tem duhu nameravava s predsednikom in prijateljem Aderjem v začetku septembra v Porabju pripraviti srečanje obeh narodnih skupnosti, slovenske na 🇭🇺 in madžarske v 🇸🇮. Želiva poudariti dobro sosedstvo in prijateljstvo med narodoma in državama v evropskem duhu.” — Borut Pahor (@BorutPahor) August 16, 2021

Po besedah Pahorja si je treba prizadevati za tkanje medsebojnega zaupanja, naklonjenosti in enakovrednega spoštovanja na najvišji politični ravni in na čisto vsakdanji človeški ravni.

"Zlasti, ko nas preizkušajo težki časi, se moramo vsi toliko bolj potruditi, da čutimo bolečino drugega, da ustvarimo ozračje medsebojnega spoštovanja, iskreno vzpodbujamo sodelovanje - ne zato, ker mislimo enako, ampak ker mislimo različno - in preprosto držimo skupaj v dobrem in slabem. Zlasti, ko nas preizkušajo težki časi, se moramo strpno medsebojno izpovedati, a v vsakem trenutku paziti, da z našim drugačnim stališčem ne prizadenemo dostojanstva drugega," je dejal.

"Zdi se, da bomo že jeseni znova na novi človeški, socialni in politični preizkušnji. Vse bo lažje, če se bomo poskušali poslušati in slišati in če bomo skozi dialog skupaj iskali najboljše rešitve," je dodal.

"To je bila odločitev za boljši jutri in lepše življenje"

Gostitelj, župan Občine Beltinci Marko Virag, je povedal, da pričujoči praznik simbolizira predvsem povezovanje in upanje na boljše. "Odločitev za Prekmurje in Slovenijo je bila odločitev za boljši jutri in dostojno, lepše življenje. To ni pomenilo delitve na naše in vaše, privilegiranje enih na račun drugih, temveč odgovorno ravnanje vseh in spoštovanje vsakogar," je poudaril.

Dan združitve prekmurskih Slovencev kot državni praznik, ki ni dela prost dan, praznujemo 17. avgusta od leta 2006. Z njim se spominjamo množičnega ljudskega zborovanja v Beltincih 17. avgusta 1919, na katerem so po prvi svetovni vojni plebiscitarno podprli priključitev Prekmurja matici.