Pahor je bil v soboto vznesen, danes pa je žalosten

Zapisal je še, da je bil ob teh besedah na sobotni skupni obeležitvi obletnice plebiscita vznesen, danes pa je žalosten.

Neznanci so spomenik koroški enotnosti, ki stoji na dvorišču deželne vlade avstrijske Koroške v Celovcu, oskrunili v noči na nedeljo. Obeležje so pomazali s črno in turkizno barvo, zraven pa napisali "Smrt fašizmu" ter večkrat narisali srp in kladivo, ki veljata za simbol komunizma. Pristojne oblasti so v nedeljo uvedle preiskavo incidenta.

“Sobotno skupno obeležitev stoletnice koroškega plebiscita, na kateri se je, med drugim, avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen v slovenščini opravičil našim koroškim rojakom, sem ocenil kot dobro in lepo. (1/2) @vanderbellen pic.twitter.com/wAk2WCWhP9 — Borut Pahor (@BorutPahor) October 12, 2020

Vandalizem, ki se je zgodil po sobotni spravni slovesnosti ob 100. obletnici koroškega plebiscita, je v nedeljo sprožil val ogorčenja tako med avstrijskimi politiki kot med predstavniki vseh treh organizacij slovenske manjšine v Avstriji.

Predsednik ene od teh organizacij, Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS), Valentin Inzko, je mazaško akcijo obsodil tudi v današnjem sporočilu za javnost. Kritičen je tudi do narisanih simbolov srpa in kladiva, ki sta, kot poudarja, prinesla veliko škode ljudem, ki so morali živeti pod tema dvema simboloma. Inzko tudi upa, da bodo storilce akcije hitro našli in razjasnili sume, so sporočili iz NSKS.

Oskrunitev spomenika je v nedeljo obsodil tudi slovenski premier Janez Janša, ki je tvitnil, da dejanje škodi koroškim rojakom in ugledu Slovenije v svetu.

Primitivna levičarska mazaška sramota, ki škodi izključno koroškim rojakom in ugledu Slovenije v svetu. Posredno pa jo omogoča tudi slovensko tožilstvo, ki v praksi podpira ideološko obarvane grožnje s smrtjo. pic.twitter.com/Y8i0H2hazk — Janez Janša (@JJansaSDS) October 11, 2020

Inzko je ob obsodbi oskrunitve spomenika tudi predlagal razmislek o napisu na spominskem kraju koroške enotnosti, po katerem so "Koroški Windišarji 10. oktobra glasovali za svojo koroško domovino". Kot je poudaril, je prav letos, ob stoletnici plebiscita, postalo bolj jasno kot kdajkoli prej, da je za Avstrijo glasovalo približno 12 tisoč koroških Slovencev, po raziskavah po najnovejših metodah celo 13 tisoč. "Ta napis torej na spominskem kraju koroške enotnosti ni na mestu, ne ustreza dejstvom in ne združuje, ampak razdvaja," meni Inzko in predlaga razmislek o "času primerni prenovi spominskega kraja koroške enotnosti".