Pahor: Janševo predavanje vojakom ni sporno #video

Predsednik republike Borut Pahor je danes v spremstvu obrambne ministrice Andreje Katič in načelnika generalštaba Slovenske vojske Alana Gederja v mariborski vojašnici generala Maistra obiskal pripadnike bataljonske bojne skupine 72. brigade. Ni skrival, da gre za motivacijski obisk po nedavni slabi oceni bojne pripravljenosti enote.

Kot je dejal po nagovoru vojakov, sta se za obisk dogovorila z ministrico, predvsem pa z novim načelnikom generalštaba, ki je pred tem s pripadniki bataljona že opravil pogovore. Ob tem je dejal, da je vojake nagovoril odkrito, tako kot sam razmišlja.

"V letih krize je naraščal nek občutek, da vojsko sicer potrebujemo, vendar pa ta ni prioriteta. Zdaj je zaradi okoliščin v svetu takšnega razmišljanja konec in vsi se zavedamo, da kot steber nacionalne varnosti potrebujemo tudi vojsko," je dejal vrhovni poveljnik obrambnih sil Pahor.

V nagovoru vojakom je med drugim dejal, da jim kljub dejstvu, da je za njimi naporno urjenje in veliko odrekanja, vložen čas ni prinesel zadovoljstva nad rezultatom, vendar pa nedavni neuspeh ni konec sveta. Morda je bil ranjen ponos, ni pa bila ranjena duša 74. polka in 72. brigade, je še dodal.

Predsednik: Čas je, da svojo nalogo opravi politika

Foto: Matej Povše Kot je poudaril, je zdaj čas, da svojo nalogo opravi tudi politika in sprejme obrambno zakonodajo, ki bo zagotovila, da vojaški poklic postane konkurenčen in bo tudi v prihodnje privabil najboljše kadre.

"Kot vse druge države, imamo tudi mi omejene fiskalne možnosti, vendar pa menim, da je po mnogih letih krčenja obrambnih sredstev, ki so se zdaj spet začela povečevati, prišlo do nekega precej trdnega političnega spoznanja, da tako razmere v naši vojski kot razmere v svetu terjajo večja vlaganja," je dejal Pahor.

Slovenski predsednik čez teden dni pričakuje poročilo generalštaba o lanski pripravljenosti vojske in že danes je izrazil prepričanje, da bodo v njem še enkrat več zapisane ugotovitve, da so finančna sredstva pomemben faktor usposabljanja vojske, ne pa edini.

Verjame, da bodo zapisane ugotovitve še dodatno okrepile potrebno politično soglasje, ki bo novi vladi in državnemu zboru omogočilo sprejem vseh potrebnih ukrepov za izboljšanje razmer v vojski. Meni namreč, da tudi tistim, ki so bili običajno zelo rezervirani do večjih vlaganj v obrambo, vse bolj postaja jasno, da Slovensko vojsko potrebujemo, saj namesto nje nimamo nobenega drugega vzvoda, s katerim bi dolgoročno branili svojo neodvisnost.

Pahor se je danes odzval tudi na nedavno predavanje predsednika SDS Janeza Janše v častniški šoli v mariborski Kadetnici, kjer je na povabilo Slovenske vojske govoril o strateških vidikih osamosvojitve Slovenije. Kot je dejal, se mu to ne zdi sporno, pač pa primerno, saj je Janša kot nekdanji obrambni minister v času slovenskega osamosvajanja strokovnjak na tem področju. Takšnim pogovorom bi se po njegovem kazalo izogibati le v predvolilnem času, ki pa še ni nastopil.