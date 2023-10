Pacienti za spremembo ZZZS iz plačnika v aktivnega kupca zdravstva

Ob tem zveza organizacij pacientov Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) zlasti predlaga nagrajevanje tistih zavodov, ki z dobrimi praksami dokazujejo, da je dobro upravljanje tudi danes možno.

"Splošni dogovor" je izvirni greh

"Izvirni greh ZZZS, ki ostaja prikrit javnosti, skriva pa se za izrazom splošni dogovor, je cenik posameznih vrst zdravstvenih storitev ter obračunski model skupin primerljivih primerov," poudarja upravni odbor zveze.

Splošni dogovor je po njihovih navedbah "debel zvezek", s katerim že od leta 1984 naprej za celo leto vnaprej po fiksnih cenah za vsakega izvajalca posebej ZZZS predlaga, koliko denarja bo kateri izvajalec dobil v posameznem letu.

Ta zvezek nato po njihovih navedbah dobi v roke skupina različnih partnerjev, ki zaradi obsežnosti zvezka in njegove namerne zapletenosti ni sposobna opraviti revizije predlogov, zaradi naglice in površnosti nato ta zvezek vsako leto potrdijo oziroma, "kar je višek ironije, ker dogovora v zadnjih letih sploh ni več, tega z uredbo potrdi kar vlada, ki s tem prikima izvirnemu grehu", so poudarili v sporočilu.

ZZZS brani okosteneli obračunski model

"Okostenelost obračunskega modela, ki ga brani ZZZS, še najbolj pa njegova skupščina, je vse bolj v škodo celotnemu zdravstvenemu sistemu. Edini, ki mu ta ohromelost ustreza, so zasebni izvajalci, ki poleg redkih dobro upravljanih javnih zavodov še omogočajo pravočasnost in s tem varnost obravnave pacientov. Žal slednji niso dosegljivi eni petini prebivalcev. Nekatere zlorabe v zasebnem sistemu omogoča izjemna neučinkovitost javnega sistema, slednjo pa omogoča plačnik, ki se vede, kot da ne odgovarja za nič," so prepričani v zvezi organizacij pacientov.

Na ZZZS tudi svetle izjeme

Ob tem so zapisali še, da javni zavarovalnici na določenih področjih priznavajo veliko učinkovitost, med njimi so našteli komisijo za razvrščanje novih zdravil, ki da že vrsto let omogoča eno najboljših dostopnosti zdravil v EU ob hkratnem močnem pritisku na farmacevtska podjetja in učinkovito zamenjevanje originalnih z generičnimi zdravili.

Zavarovalnica predlaga konstruktiven dialog

"Ker si pojem 'aktivno kupovanje storitev v zdravstvu' vsak predstavlja po svoje, predlagamo, da Zveza organizacij pacientov Slovenije pojasni, kaj konkretno s tem razume oziroma poda primere takega pristopa v evropskih državah, obseg pravic v teh državah, prednosti in tveganja, ki bi jih novi model lahko prinesel. S konstruktivnim dialogom bo morda lahko prepričal tudi zdravstveno politiko, ki to vsebino ureja v zakonu," so v odzivu na sporočilo zveze zapisali na ZZZS.

Ob tem so poudarili, da je bil sistem dogovarjanja med partnerji v zdravstvu na podlagi zakona uveden leta 1992 in ne leta 1984. Izkušnje iz preteklih let po njihovih navedbah kažejo, da so zahteve izvajalcev v procesu dogovarjanja presegale finančne možnosti države oziroma zdravstvenega zavarovanja za nekaj sto milijonov evrov.

Predvsem so zahtevali dvig cen

Zahteve so se nanašale predvsem na dvig cen zdravstvenih storitev na podlagi različnih utemeljitev, pri čemer je treba upoštevati več kadra, nameniti več za stroške dela, materialne stroške in amortizacijo, poleg tega so bile za izvajalce sporne nekatere določbe, ki so urejale njihove obveznosti in pogodbene kazni za kršitve, pristojnost oblikovanja obračunskih modelov in podobno. "To je imelo za posledico, da je o večini predlogov odločila vlada, saj partnerji v zdravstvu niso mogli doseči konsenza," so spomnili na ZZZS.

Pacienti o izjavah glede dviga dopolnilnega, ZZZS pa obveznega zavarovanja

V Zvezi organizacij pacientov Slovenije so ob tem zapisali še, da nasprotujejo "ugotovitvi skupščine ZZZS o nujnosti dviga premije dopolnilnega zavarovanja za najmanj deset evrov mesečno".

Na ZZZS so znova poudarili, da zavod nikoli ni predlagal povišanja fiksnega obveznega zdravstvenega prispevka. Neresnično izjavo je na seji danes zavrnil tudi upravni odbor ZZZS.

"Upravni odbor ZZZS obžaluje, da se Zveza organizacij pacientov Slovenije vključuje v javno razpravo na podlagi nepreverjenih dejstev in zavajajočih navedb, saj te ne prispevajo k tvornemu dialogu za uspešnejši razvoj slovenskega zdravstvenega sistema," so še sporočili z zavoda.