Paciente so začele zavračati še ambulante za neopredeljene

To pa, kot dodajajo, ne pomeni, da pacienti, ki so pred kratkim izgubili osebnega zdravnika v ZD Ljubljana, ne morejo priti do zdravstvenih storitev, le opredeliti se ne morejo v ambulantah za neopredeljene zavarovane osebe. "Za te paciente je poskrbljeno v ločenih ambulantah tako imenovanih kroničnih oziroma administrativnih ambulantah, kjer prav tako pomaga več zdravnikov, praviloma te ambulante koordinira stalna medicinska sestra," so povedali.

Prav tako mirijo, da se ob zdravstvenih težavah na ambulanti lahko obrnejo vsi, ki so imeli v enoti Šiška izbranega osebnega zdravnika.

Kaj je glavarinski količnik?



V nasprotju s splošnim prepričanjem pri glavarini ne gre za število zavarovanih "glav", ki so opredeljene pri določenem zdravniku. Vrednost količnika namreč odraža predvidevanje o pogostosti in zahtevnosti določene obravnave, zato je vrednost količnika povezana s starostjo. Za najstarejše in najmlajše bolnike je večja od drugih, kar pomeni tudi, da je obremenitev družinskih zdravnikov največja pri najmlajših in najstarejših osebah.

Glavarina v ambulanti družinske medicine tako ni nikoli enaka številu bolnikov, ki si izberejo določenega zdravnika. V ambulanti družinske medicine se glavarinski količnik izračuna tako, da se število opredeljenih zavarovanih oseb množi s količniki, ki so odvisni od starosti zavarovanih oseb. Tako imajo na primer dojenčki in starejši od 75 let glavarinski količnik 3, osebe med 19. in 49. letom pa 0,84. Ko zdravnik doseže določeno mejo glavarinskih količnikov, lahko zavrne obravnavo novih bolnikov.

Glavarina se prilagaja štirikrat na leto, ko se na podlagi števila opredeljenih zavarovanih oseb izračunajo količniki za glavarino. Trenutno je najvišji dopustni glavarinski količnik 1.895.



Začasni ukrep, ki še kar traja

Ambulante za neopredeljene so v začetku leta začeli uvajati po državi kot začasen ukrep, s katerim so želeli zmanjšati stisko desettisočev pacientov, ki so ostali brez izbranega splošnega osebnega zdravnika.

Ta rešitev, kot poudarjajo, je primerna za kratek čas, saj je v družinski medicini pomembna kontinuirana obravnava, pa tudi to, da izbrani zdravnik dobro pozna pacienta.

V času od uvedbe teh ambulant so nove ambulante, glede na potrebe in zmožnosti, tudi dodajali. "Zasedenost ambulant za neopredeljene zavarovane osebe se ves čas spreminja, saj si pacienti po opredelitvi v ambulanti za neopredeljene zavarovane osebe pogosto najdejo izbranega osebnega zdravnika, posledično se tako tudi v ambulantah za neopredeljene zavarovane osebe sprostijo mesta za opredeljevanje," zatrjujejo v ZD Ljubljana.

V skladu z zakonom, ki med drugim ureja vzpostavitev ambulant za neopredeljene paciente, traja ta ukrep sicer do konca leta 2024, vlada pa ga lahko s sklepom podaljša največ dvakrat, vsakokrat za največ šest mesecev.

Kam se neopredeljeni v Ljubljani še lahko obrnejo?

V ZD Ljubljana trenutno deluje deset ambulant za neopredeljene zavarovane osebe, z dobrimi šestimi programi oziroma timi. V slabem letu se je v teh ambulantah opredelilo okoli 7.700 oseb. V vseh ambulantah velja, da se pacienta opredeli v primeru zdravstvene težave.

"Trenutno je mogoče opredeljevati nove paciente v enoti Moste - Polje, v tej enoti smo ves čas sproti odpirali ambulante za neopredeljene, prav tako v enoti Vič," sporočajo iz ZD Ljubljana.