OZS nasprotuje predlogu o evidencah na področju dela

Če ni nadzora in predvsem zaupanja med delodajalcem in delavcem, potem se lahko kršitve dogajajo tudi pri elektronskem načinu evidentiranja časa, navajajo na OZS. Foto: STA

V OZS nasprotujejo predlogu zakona o evidencah na področju dela, ki je do konca meseca v javni obravnavi. Kot pravijo, zakon uvaja dodatno birokracijo, prinaša dodatne stroške delodajalcem, ne sledi novim oblikam dela in ne prinaša zagotovil, da se kršitve ne bodo dogajale. Delodajalec mora imeti pri načinu evidentiranja možnost izbire, pravijo.

Ministrstvo za delo je dalo prejšnji teden v javno obravnavo zakonski predlog o evidencah na področju dela, zdaj veljavni zakon pa želi nadgraditi v smeri preprečitve zlorab predvsem na področju vodenja evidenc o izrabi delovnega časa. Cilji novele so jasnejša določitev razmerja, za katero je treba voditi evidenco o izrabi delovnega časa, zagotovitev možnosti delavca, da se seznani s podatki iz evidence o izrabi delovnega časa, zagotovitev učinkovitejšega inšpekcijskega nadzora ter zagotovitev spoštovanja določb o delovnem času in zagotavljanju počitkov in odmorov, izhaja iz predloga.

Predlog požel precej razburjenja

Predlog zakona je požel precej razburjenja. Minister Luka Mesec je prejšnji teden tvitnil, da si predloga novele ni izmislila Levica, temveč je predlog v usklajevanju na Ekonomsko-socialnem svetu že od leta 2017 in da so se zaradi številnih kršitev na prvem sestanku sveta dogovorili, da imajo delodajalci še en mesec časa, da predlagajo popravke oziroma izjeme. Po njegovih besedah ne gre za poseganje v svobodo dela ali v svobodno gospodarsko pobudo, pa tudi ne za to, da bi zdaj vsem, ne glede na to, kaj delajo in od kod, dali kartice in od njih zahtevali, da se hodijo "štempljat" v pisarne. Ureditev po njegovem ostaja taka, kot je, le da bo moralo biti popisovanje ur po novem digitalno.

Odločitev evidentiranja mora biti domena delodajalca

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), kot so danes zapisali v sporočilu za javnost, predlogu nasprotujejo. "Bistveno je, da se evidentiranje delovnega časa vodi pravilno, pa naj gre za elektronsko ali ročno evidentiranje. Odločitev o tem, na kakšen način se bo evidentiral delovni čas, pa mora biti v domeni delodajalca. Poleg tega za številne storitvene dejavnosti, kjer se delo opravlja na terenu, elektronsko evidentiranje pomeni dodatne birokratske ovire in dodatne stroške za delodajalca," je zapisal predsednik zbornice Blaž Cvar.

OZS: Večina delodajalcev vzorno skrbi za svoje zaposlene

V OZS poudarjajo, da obsojajo vsakršne kršitve pravic delavcev, a menijo, da tudi elektronsko evidentiranje delovnega časa kršitev ne bo preprečilo. Če ni nadzora in predvsem zaupanja med delodajalcem in delavcem, potem se lahko kršitve dogajajo tudi pri elektronskem načinu evidentiranja časa, navajajo. Predvsem pa je po njihovem treba vedeti, da večina delodajalcev vzorno skrbi za svoje zaposlene in pravilno vodi evidence delovnega časa.

Predlog po navedbah OZS prinaša tudi številne druge pomisleke, med drugim, kako bi se elektronsko evidentiranje izvajalo v praksi, na terenu. Na zbornici navajajo primer delodajalca, ki ima na primer slikopleskarsko dejavnost in na isti dan tri naročnike na treh različnih lokacijah in na vsako od teh lokacij pošlje po enega delavca. "Kdo in na kakšen način bi v aplikacijo vpisoval čas prihoda in odhoda z dela, če se hkrati s predlogom sprememb zahteva, da se na kraju opravljanja dela hranita evidenca o izrabi delovnega časa in dokumentacija? Sklepamo, da bi moral delovni čas evidentirati delavec sam s pomočjo mobilne aplikacije," so ponazorili.

Predlagane rešitve, tako OZS, odpirajo številna vprašanja tako z vidika točnosti vpisanih podatkov kot tudi s področja varovanja osebnih podatkov in financiranja tovrstnih rešitev. "Vztrajamo pri tem, da bi moral imeti delodajalec možnost izbire, torej ali elektronsko ali ročno evidentiranje delovnega časa. Možnost izbire imajo tudi v sosednjih državah, po katerih se radi zgledujemo, v Avstriji, Nemčiji, Italiji," so še zapisali v sporočilu.