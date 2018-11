Otroci postali direktorji, ravnatelji in voditelji #video

Otroci vsega sveta so na današnji svetovni dan otroka svet spremenili v modrega, saj je svetovni dan potekal v znamenju Unicefove modre barve. Vabijo k podpisu Unicefove peticije, s katero svetovne voditelje pozivajo k uresničevanju otrokovih pravic. V Sloveniji so otroci za en dan prevzeli vodilne vloge v gospodarstvu, medijih in šolstvu.

Pobuda Sklada Združenih narodov za otroke (Unicef) daje priložnost otrokom po vsem svetu, da je njihov glas slišan in upoštevan. V Sloveniji so otroci za en dan na nekaterih področjih prevzeli vodilne vloge. V podjetjih bodo govorili o pomembnih poslovnih zadevah, sestankovali in sodelovali v razmišljanju o novih izdelkih. V medijih, tudi v studiu Planet TV, so prevzeli vloge urednikov in novinarjev, na šolah pa so jim svoje mesto odstopili ravnatelji in učitelji. Slovenski predstavnici mladih sta skupaj z vrstniki iz Evrope v Bruslju prevzeli Evropski parlament, so sporočili iz Slovenske fundacije za Unicef.

Spopadi in revščina najbolj vplivajo prav na otroke

Oboroženi spopadi, revščina, naravne nesreče in nesreče, ki jih povzroča človek, ali razseljevanje imajo po besedah komisije največje posledice ravno za otroke. EU si jih prizadeva zaščititi tako v EU kot drugje, zlasti najbolj ranljive in tiste, ki so žrtve kriz. Komisija znova izraža svojo zavezanost, da se krepi zaščita otrok. Svetovne partnerje pa poziva k skupnim prizadevanjem za ustvarjanje sveta, v katerem noben otrok ne bo zapostavljen.

Svetovni dan je vsem svetu potekal v znamenju Unicefove modre barve oziroma pod sloganom #GoBlue za vsakega otroka. Posamezniki so lahko podporo otrokom izrazili denimo z modro obarvano profilno fotografijo na družbenih omrežjih. V Ljubljani je bil z modro barvo osvetljen grad.

Peticijo lahko podpišete tukaj.

V svetu 262 milijonov otrok ne hodi v šolo. 650 milijonov deklet in žensk se je poročilo pred svojim 18. letom starosti. 5,4 milijona otrok umre pred svojim petim rojstnim dnevom zaradi vzrokov, ki jih je večinoma mogoče preprečiti, našteva Unicef na svoji spletni strani.



Mednarodni dan otroka, 20. november, obeležuje dan, na katerega je Generalna skupščina Združenih narodov leta 1989 sprejela konvencijo o otrokovih pravicah. Ta je opredelila številne otrokove pravice, med njimi pravice do življenja, zdravja, šolanja in pravico biti slišan.