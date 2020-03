Organizatorji shoda ovadili neznanca, ki je pozival k uboju Janše #video

Organizatorji petkovega shoda Brez strahu - proti koaliciji sovraštva so kazensko ovadili neznanca, ki je na shodu pozival k uboju kandidata za predsednika vlade Janeza Janše. Kot so zapisali, ravnanje neznanca razumejo kot sovražni govor. Kazensko so ovadili tudi poslanca SDS Zvonka Černača, piše STA.

Kot so sporočili organizatorji, so na petkovem shodu vse udeležence pozvali k dostojnemu in mirnemu protestu. Kljub temu so redarji zaznali vzklike neznanca s psom, s katerimi je pozival k uboju Janše, in o tem obvestili policijo. Ta je moškega obravnavala. V soboto so nato na Policijsko postajo Ljubljana Center zoper neznanega storilca podali še naznanilo suma kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, piše STA.

Predsednik SDS Janša se na grožnje do zdaj še ni neposredno odzval. Na Twitterju je le poobjavil tvit, ki je poročal o grožnjah, in se zraven vprašal, kaj počne policija. Poobjavil je tudi tvit novinarja Petra Jančiča, v katerem je ta opozoril na molk največjih medijev o grožnjah.

Ovadili tudi Černača

Organizatorji shoda so kazensko ovadili tudi poslanca SDS Zvoneta Černača, ki se omenja kot možni kandidat za notranjega ministra v novi vladi. Ta je namreč dan pred protestom na Twitterju poobjavil zapis imetnika profila Lucid, v katerem je ta namigoval na to, da bo fizično obračunal s protestniki, še piše STA.

Organizatorji shoda so zoper Černača podali naznanilo suma kaznivega dejanja grožnje ter preprečitve ali oviranje javnega shoda, ker so prepričani, da je s poobjavo potrdil strinjanje z grožnjo. Enako naznanilo so podali zoper imetnika profila Lucid.

"Poglejte se v ogledalo, razpihovalci sovraštva"

Černač je v zvezi z omenjeno poobjavo v petek zapisal: "Za levičarske razpihovalce sovraštva ni problem čivk, ki vnaprej kliče ulico k nasilnemu rušenju bodoče demokratično izvoljene vlade, pač pa retvit odziva na ta poziv. Poglejte se v ogledalo, razpihovalci sovraštva." Danes pa je ocenil, da gre pri ovadbi za preusmerjanje pozornosti in krivo ovadbo. Opozoril je tudi, da je sporni tvit poobjavilo 19 ljudi. Zatrdil pa je še, da ni kandidat za ministra za notranje zadeve.

V petek je namreč pred sedežema SMC in DeSUS potekal shod, na katerem so udeleženci izrazili nestrinjanje s tem, da sta se stranki odločili za vstop v koalicijo s SDS in NSi. Kako je bilo na shodu, si oglejte spodaj v prispevku iz oddaje Planet 18.