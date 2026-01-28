Opozorilo zdravnikov: Ne kupujte teh igrač. Ne dovolite, da se otroci igrajo z njimi.

Hrvaški mediji so v zadnjih dneh poročali o dveh hudih poškodbah vida pri otrocih, starih 12 in 13 let, ki sta se med igro z lasersko igračo resno poškodovala in izgubila vid na eno oko. Strokovnjaki opozarjajo, da to niso osamljeni primeri. S podobnimi poškodbami se po navedbah UKC Ljubljana redno srečujejo tudi v Sloveniji, zato pozivajo vse, naj ne kupujejo igrač z laserskimi žarki, prav tako pa naj ne dovolijo, da se otroci z njimi igrajo.

Na Očesni kliniki UKC Ljubljana obravnavajo približno en primer laserske poškodbe oči na mesec, predvsem pri otrocih in mladostnikih.

Že kratek pogled v laser je lahko usoden za vid

Kot pojasnjuje specialistka oftalmologije z Očesne klinike UKC Ljubljana Darja Dobovšek Divjak, so laserske igrače izjemno nevarne, saj lahko že zelo kratek pogled v laserski žarek povzroči trajno okvaro centralnega vida.

"Fotoreceptorji v središču vidnega polja se lahko dobesedno 'zažgejo'. Poškodba je nepopravljiva in ima lahko dolgoročne posledice," opozarja.

Poškodbe, ki jih povzroči laserski žarek, lahko vodijo v:



- temno liso v centralnem vidnem polju,

- trajno okvaro vida,

- kasnejši razvoj patoloških žilic,

- nastanek brazgotin na mrežnici, ki vid še dodatno poslabšajo.

Nevarnost ne grozi le otroku, ki igračo uporablja, temveč tudi njegovim prijateljem ali sorojencem, saj je dovolj že nenameren usmerjen žarek v oko, so še zapisali na UKC Ljubljana.

Posledice za prihodnost otrok

"Gre za mlade ljudi, ki imajo življenje pred sabo. Takšna okvara lahko pomembno vpliva na učenje, izbiro poklica in kakovost življenja," poudarja Dobovšek Divjak.

Zdravniki opozarjajo, da se starši pogosto ne zavedajo resnosti tveganja, saj so laserske igrače videti nenevarne in so lahko dostopne v trgovinah ali na spletu.