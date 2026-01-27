Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Torek,
27. 1. 2026,
9.49

Infekcijska klinika UKC Ljubljana bolezen malarija

Torek, 27. 1. 2026, 9.49

Porast malarije med slovenskimi popotniki: zdravniki opozarjajo na previdnost po vrnitvah z Zanzibarja

Ka. N.

Malarija | Foto Reuters

Foto: Reuters

Na Infekcijski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so v zadnjem mesecu zaznali nenavaden porast primerov malarije. Zabeležili so kar pet obolelih, od katerih so se štiri osebe pred kratkim vrnile s potovanja na Zanzibar. Gre za bistveno več primerov, kot jih sicer obravnavajo v povprečnem letu.

"Običajno na leto zdravimo med šest in deset bolnikov z malarijo, zato je tokratni porast precejšen," je pojasnila asist. dr. Tadeja Kotar, dr. med., z Infekcijske klinike UKC Ljubljana, ki je edini center za zdravljenje tropskih bolezni v Sloveniji.

Lažen občutek varnosti

Po besedah infektologinje je še posebej težavno dejstvo, da se je v javnosti ustvaril vtis, da na Zanzibarju malarije praktično ni več. "To nikakor ne drži. Tveganje za okužbo je še vedno prisotno," opozarja.

Zanzibar je med slovenskimi popotniki vse bolj priljubljena destinacija, prav zato pa zdravniki poudarjajo pomen ustrezne priprave pred potovanjem v tropske kraje. Ta vključuje preventivno jemanje antimalarikov, dosledno uporabo zaščitnih ukrepov proti pikom komarjev ter dobro informiranost o zdravstvenih tveganjih na izbrani destinaciji.

Simptomi pogosto spregledani

Malarija se lahko v začetni fazi kaže z zelo splošnimi znaki, kot so povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah in okončinah ter splošno slabo počutje, zato jo bolniki pogosto zamenjajo za gripo ali prehlad. Prav zaradi te podobnosti je bolezen nemalokrat spregledana, na možnost malarije pa se pomisli prepozno.

"Če ste po vrnitvi iz tropskih krajev zboleli, je izjemno pomembno, da zdravniku poveste, kje ste potovali," poudarjajo na UKC Ljubljana. Pravočasna informacija o potovanju lahko bistveno pospeši postavitev pravilne diagnoze in začetek zdravljenja.

Resna bolezen z morebitnimi hudimi posledicami

Malarija je nalezljiva tropska bolezen, ki ima lahko ob neprepoznani ali pozno zdravljeni okužbi tudi smrtni izid ali povzroči trajne posledice za zdravje. Zato strokovnjaki pozivajo k previdnosti, odgovornemu ravnanju pred potovanji in večji pozornosti ob pojavu bolezenskih znakov po vrnitvi.

