Opozorilo pred poplavami, na zahodu države nevarnost plazov

Predvsem v severozahodni Sloveniji bodo danes še obilne padavine, zjutraj in dopoldne bo južni do jugozahodni veter predvsem v zahodni in južni Sloveniji v sunkih še lahko presegal 70 kilometrov na uro. Reke bodo na severozahodu še naraščale, zato je Agencija RS za okolje (Arso) za Gorenjsko izdala oranžno opozorilo pred poplavami, saj se lahko reke razlivajo. Geološki zavod opozarja na povečano verjetnost zemeljskih plazov na zahodu države.

Danes bo sprva pretežno oblačno in deževno, lahko tudi zagrmi. Čez dan se bo hladilo, meja sneženja se bo začela spuščati, pozno popoldne in zvečer bo dež marsikje prešel v sneg do nižin. Ponoči bo še rahlo snežilo, do jutra bodo padavine ponehale, najkasneje v jugovzhodni Sloveniji, piše na spletni strani Arso.

Naraščanje rek se bo nadaljevalo, posamezne reke na območju severozahodne in severne Slovenije lahko tudi poplavijo, ob tem opozarja Arso. Zaradi velike predhodne namočenosti lahko poplavi tudi padavinska in zaledna voda. Močneje bosta narasli tudi reki Sava in Drava.