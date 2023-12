Previdno, zaradi vetra je lahko na cestah podrto drevje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prometnoinformacijski center za državne ceste voznike opozarja, naj vozijo previdno. Zaradi močnega vetra v osrednji Sloveniji, na severnem Primorskem, Notranjskem in na Gorenjskem so namreč na vozišču lahko podrta drevesa, polomljene veje in drugi predmeti.