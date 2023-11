Na terenu zimske službe, jutri preobrat in temperature do 20 stopinj Celzija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Napovedi vremenoslovcev so se uresničile in ponekod po Sloveniji je sneg pobelil nižine. Na Gorenjskem, natančneje v Gozdu - Martuljku, so na terenu že zimske službe.

Zjutraj smo se ponekod po Sloveniji zbudili v pravo zimsko idilo. Rahlo sneženje je po večini države kmalu zamenjal dež, zato je mogoča poledica, opozarjajo na agenciji za okolje (Arso). Kot napovedujejo, se bo meja sneženja čez dan od juga postopno dvigala in bo popoldne že nad 1.500 metri nad morjem. Najvišje dnevne temperature bodo na severu od 2 do 5, v južni Sloveniji pa od 5 do 12 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes bo sprva ponekod rahlo snežilo, nato bo deževalo. Možna bo poledica. Jutri bo deževno in prehodno občutno topleje. pic.twitter.com/gwSfksuTFx — ARSO vreme (@meteoSI) November 30, 2023

Konec tedna tudi do 20 stopinj Celzija

V petek bo čez Slovenijo potekala ostra temperaturna ločnica med hladnim in občutno toplejšim zrakom, temperaturna razlika pa bo znašala kar 15 stopinj Celzija, pojasnjujejo na strani Meteoinfo na Facebooku. Večji del Slovenije bo tako pod vplivom toplejšega jugozahodnega vetra, ki bo prinesel neobičajno visoke temperature za začetek meteorološke zime. Ob morju in v Beli krajini se lahko ogreje celo do 20 stopinj Celzija.

Medtem bo na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju povsem drugače. Pihal bo severovzhodni veter in v nižjih plasteh ozračja se bo zadrževal občutno hladnejši zrak, temperature pa se bodo gibale le nekaj stopinj nad ničlo, pravijo na Meteoinfo Slovenija.

V soboto popoldne bo dež v notranjosti marsikje prešel v sneg do nižin in po zadnjih izračunih bo večji del Slovenije v soboto zvečer dosegla občutna ohladitev, meja sneženja se bo začela spuščati in v nižinah lahko zapade nekaj centimetrov snega. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem okrepljena burja, napovedujejo na Arsu.

V nedeljo zjutraj ali dopoldne bo rahlo sneženje v notranjosti ponehalo, od severozahoda se bo počasi začelo jasniti.

Hidrologi na Arsu medtem opozarjajo, da bodo popoldne začele naraščati reke predvsem v južnem delu države. Močno bo narasla predvsem Kolpa, ki se lahko v zgornjem toku že jutri v jutranjih urah razlije iz struge. Razlivanje nekaterih rek je mogoče tudi v petek in soboto.