Oktobra pričakovano več registriranih brezposelnih

Oktobra se je na novo prijavilo 7.217 brezposelnih, kar je 35,7 odstotka več kot septembra in 4,4 odstotka več kot oktobra lani.

Med novoprijavljenimi je bilo 2549 iskalcev prve zaposlitve, kar je 175,9 odstotka več kot septembra in 3,7 odstotka več kot oktobra lani.

Na novo se je prijavilo tudi 2231 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, kar je 1,0 odstotka več na mesečni in 3,6 odstotka manj na letni ravni, 909 presežnih delavcev, kar je 12,4 odstotka več na mesečni in 19,3 odstotka več na letni ravni, ter 66 brezposelnih zaradi stečajev, 35,9 odstotka manj kot septembra in 24,5 odstotka več kot oktobra lani.

Med brezposelnimi, ki so se oktobra prijavili pri zavodu, prevladujejo osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih, v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, v gostinstvu in v gradbeništvu, pojasnjuje zavod.

Od 5601 brezposelne osebe, ki jo je zavod oktobra odjavil iz evidence, se je zaposlilo oz. samozaposlilo 3457 oseb, kar je 13,7 odstotka manj kot septembra in 2,6 odstotka več kot oktobra lani.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, komercialnih zastopnikov za prodajo, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otok, natakarjev, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil ter kuhinjskih pomočnikov, so nanizali na zavodu.

Porast po vsej državi

Brezposelnost se je glede na september povečala v vseh območnih službah zavoda, najbolj v ptujski (+7,2 odstotka), najmanj v sevniški (+1,0 odstotka). Medletno se je povečala v območnih službah Kranj (+4,1 odstotka) in Ptuj (+3,3 odstotka), v ostalih se je zmanjšala, najbolj v službah Velenje (-9,8 odstotka), Sevnica (-8,2 odstotka) in Trbovlje (-8,0 odstotka).

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja zdravstva in socialnega varstva, iz predelovalnih dejavnosti in iz gradbeništva, so oktobra zavodu sporočili 12.940 prostih delovnih mest, kar je 7,9 odstotka manj kot septembra in 2,7 odstotka več kot oktobra lani. Največ jih je bilo za delavce za preprosta dela pri visokih gradnjah (675), čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike v uradih, hotelih in drugih ustanovah (673) ter delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih (561).

V prvih desetih mesecih letos so bile pri zavodu v povprečju prijavljene 45.904 brezposelne osebe, kar je 6,1 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Od začetka januarja do konca oktobra se je na novo prijavilo 51.491 brezposelnih, kar je 4,1 odstotka manj kot lani v tem času.

Največ oseb se je prijavilo, ker jim je prenehala zaposlitev za določen čas, in sicer 22.343, kar je 4,1 odstotka manj kot v lanskem obdobju. Prijavilo se je tudi 9913 presežnih delavcev oz. 22,6 odstotka več in 6301 iskalec prve zaposlitve oz. 3,7 odstotka več kot v lanskih prvih desetih mesecih.

Iz evidence se je odjavilo skupaj 54.381 brezposelnih, od tega 35.190 zaradi zaposlitve, kar je 2,0 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2023.