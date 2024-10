Septembra po dveh mesecih rasti vnovič manj brezposelnih

Registrirana brezposelnost se je septembra po dveh mesecih rasti vnovič nekoliko znižala, je bil pa upad manjši kot v lanskem septembru. Konec minulega meseca je bilo uradno brez dela 43.847 ljudi, kar je 1,4 odstotka manj kot avgusta in 4,7 odstotka manj kot septembra. Številka se je tako približala rekordno nizki, to je 43.369, iz junija letos.

Kot je danes objavil Zavod RS za zaposlovanje, se je septembra v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 5.318 brezposelnih oseb, 40,5 odstotka več kot avgusta in 9,1 odstotka več kot septembra lani. Med novoprijavljenimi je bilo 2.208 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 809 presežnih delavcev, 103 brezposelni zaradi stečajev in 924 iskalcev prve zaposlitve.

Glede na predhodni mesec je bilo na novo prijavljenih po izteku zaposlitve za določen čas 38,9 odstotka več, presežnih delavcev 10,8 odstotka več, brezposelnih zaradi stečajev 157,5 odstotka več, iskalcev prve zaposlitve pa se je prijavilo 174,2 odstotka več.

V primerjavi z lanskim septembrom se je iskalcev prve zaposlitve na novo prijavilo 13,4 odstotka več. Povečale so se tudi prijave stečajnikov, za 123,9 odstotka, brezposelnih presežnih delavcev se je prijavilo 23,7 odstotka več, brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas pa 0,1 odstotka manj.

Kateri profili so dobili zaposlitev?

Med brezposelnimi, ki so se septembra prijavili pri zavodu, prevladujejo osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih, na področju izobraževanja, v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, v gostinstvu in v gradbeništvu.

Od 5.939 brezposelnih, ki jih je septembra zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 4.005 oseb, kar je 96,8 odstotka več kot avgusta in 8,3 odstotka manj kot v lanskem septembru.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otok, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, učiteljev razrednega pouka, predmetnih učiteljev v osnovni šoli, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, komercialnih zastopnikov za prodajo, delavcev za pomoč pri pouku, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo ter kuhinjskih pomočnikov.

Brezposelnost se je znižala v vseh regijah

Brezposelnost se je v primerjavi z avgustom zmanjšala v vseh območnih službah zavoda, razen v službi Nova Gorica, kjer se število brezposelnih ni spremenilo. Največji upad je beležila služba Murska Sobota (–3,5 odstotka), sledile so službe Ptuj (–2,8 odstotka), Maribor (–2,2 odstotka), Kranj (–2,0 odstotka), Celje (–1,8 odstotka), Koper (–1,7 odstotka), Sevnica (–1,5 odstotka). Manjše znižanje, kot je bilo doseženo na ravni države, so imele službe Trbovlje (–1,3 odstotka), Velenje (–1,1 odstotka), Novo mesto (–0,7 odstotka) in Ljubljana (–0,4 odstotka).

Medletno je brezposelnost ostala večja v službah Kranj (+5,9 odstotka) in Ptuj (+1,5 odstotka). Največje znižanje števila brezposelnih pa so zabeležili v službah Velenje (–13,8 odstotka), Sevnica (–10,2 odstotka) in Trbovlje (–9,3 odstotka).

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ iz predelovalnih dejavnosti, s področja zdravstva in socialnega varstva ter izobraževanja, so septembra zavodu sporočili 14.053 prostih delovnih mest, 1,2 odstotka manj kot avgusta in 0,7 odstotka manj kot septembra 2023, največ za poklicne skupine delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih (820), čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah (698) ter delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah (613).

Brezposelnost ostaja blizu rekordno nizke

Zavod je danes objavil tudi podatke o registrirani brezposelnosti za prvih devet letošnjih mesecev skupaj. V tem obdobju je bilo v evidenci v povprečju prijavljenih 45.953 brezposelnih oseb, kar je 6,4 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2023.

Na novo se je prijavilo 44.274 brezposelnih oseb, kar je 4,0 odstotka več kot lani v tem času. Največ oseb (20.112) se je prijavilo, ker jim je prenehala zaposlitev za določen čas. Iz evidence se je odjavilo skupaj 48.780 brezposelnih oseb, od teh 31.733 zaradi zaposlitve, kar je 2,5 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2023. Prostih delovnih mest je bilo objavljenih 122.939, kar je 5,2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Zadnji podatki o stopnji registrirane brezposelnosti, ki jih prav tako pripravlja zavod, so na voljo za julij. Brezposelnost je bila tedaj 4,5-odstotna, kar je 0,1 odstotne točke več kot junija in 0,3 odstotne točke manj kot julija 2023.

Razmere na trgu dela tako ostajajo ugodne, brezposelnost ostaja blizu rekordno nizke. Septembrski padec pa je bil vendarle nekaj manjši kot je bil lani v tem času. Če je število registriranih brezposelnih minuli mesec v mesečni primerjavi upadlo za 1,4 odstotka in v letni za 4,7 odstotka, je bil septembra lani ta padec 2,9- oz. 11,6-odstoten.