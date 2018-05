Okrogla miza: Za lepšo prihodnost naših čebel

Ob bližajočem se svetovnem dnevu čebel je podjetje HOFER, da bi še močneje podprlo pobudo za zaščito in ohranjanje svojih najmanjših partneric, v ljubljanskem Botaničnem vrtu organiziralo okroglo mizo z gosti. Čeprav prihajajo z različnih področij delovanja, so se strinjali, da čebele v Sloveniji potrebujejo več pozornosti, saj sta od pridnih majhnih delavk odvisni naša prihodnost in kakovost življenja.

Oglasno sporočilo

Letos prvič zaznamujemo svetovni dan čebel

Čebelarstvo je v Sloveniji panoga z dolgo in bogato tradicijo, čebele pa pri nas nosijo tudi velik simbolni pomen, pojavljajo se v pregovorih in veljajo za zgled pridnosti ter sodelovanja. Po treh letih prizadevanj je bila Slovenija uspešna v svoji pobudi in 20. maj je priznan kot svetovni dan čebel. "Svet se mora vsaj en dan na leto zavedati, kako pomembne so čebele za naš obstoj. Treba je ukrepati in ustvariti pogoje, da jih bomo ohranili. Če bomo prisluhnili njihovim potrebam, bo tudi nam bolje," je dejal Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije.

Brez čebel tretjino živil manj

Ker imajo čebele ključno vlogo pri proizvodnji hrane, so za našo prihodnost izjemno pomembne. Oprašijo 80 odstotkov vseh rastlin in kar 90 odstotkov sadnih dreves, s tem pa skrbijo za ohranjanje in razvoj rastlinskih vrst ter njihove sadove, ki so temelj zdrave prehrane. Žal pa je trenutno stanje čebel vse bolj skrb zbujajoče. Znanstvene raziskave namreč kažejo, da poginjajo zaradi pesticidov, škodljivih do okolja, pomanjkanja hrane in tudi zaradi pomanjkanja gnezdišč. Če ne bomo poskrbeli za ohranjanje okolja, prijaznega do čebel, se bo to poznalo tudi na naših jedilnikih – brez čebel bo namreč na voljo približno za tretjino manj živil.

Narodna kultura in odgovornost

Slovenija je po številu čebelarjev na tisoč prebivalcev v svetovnem vrhu (skoraj pet čebelarjev na tisoč prebivalcev)."Čebele imajo lahko velik pomen za narodno zavest, predstavljajo tudi slovenstvo, našo narodno kulturo," je poudaril Matej Kotnik, župan občine Lukovica, tudi sam navdušen čebelar. V zadnjih sedmih letih se je število čebeljih družin povečalo za 21 odstotkov, število čebelarjev za 30 odstotkov, izboljšala se je njihova starostna struktura, vse več pa je tudi ekološke pridelave medu, ki jo subvencionira država.

Mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dodaja: "Odziv na pobudo za uvedbo svetovnega dneva čebel je izjemen uspeh za Slovenijo, hkrati pa je to dodatna velika zaveza in dolžnost – ni namreč dovolj, da o pomenu čebel govorimo enkrat na leto, ves čas moramo delovati za njihovo zaščito in razvoj čebelarstva. Čeprav smo bili do tega področja odgovorni že do zdaj, smo v duhu tega svetovnega dneva čebele sprejeli še nove ukrepe in uvedli programe, ki bodo še bolj podprli čebele in čebelarstvo pri nas in tudi v tujini, predvsem v državah tretjega sveta."

Potencial za lokalno gospodarstvo

Čebelarstvo omogoča tudi nova delovna mesta, nove priložnosti, na primer razvoj čebelarskega turizma in razvoj izdelkov z dodano vrednostjo. Odličen primer slednjega je podjetje Medex, kjer v sodelovanju z več kot 2.000 slovenskimi čebelarji že več kot 60 let plemenitijo tradicijo čebelarjenja s proizvodnjo prehranskih dopolnil. "Čebele so res neverjetne – njihova organizacija, sodelovanje, smisel za red ter, ne nazadnje, tudi racionalnost in pregovorna pridnost so lastnosti, ki so nam lahko vsem vodilo in vsakodnevni navdih," dodaja direktorica podjetja Aleša Mižigoj.

Skrb za medeno prihodnost

Pri Hoferju se zavedajo svoje odgovornosti do ljudi in okolja, zato v okviru iniciative Danes za jutri pripravljajo številne družbenoodgovorne projekte. Da bi pomagali čebelam in tistim, ki se trudijo za njihovo dobrobit, so zasnovali projekt Skrbimo za medeno prihodnost. Od pomladi 2014 tako v raziskovalnem čebelnjaku, ki je v upravno-logističnem centru v Lukovici, v partnerstvu s Čebelarsko zvezo Slovenije izvajajo raziskovalno delo pregleda stanja onesnaženosti okolja in analizo kemijske sestave cvetnega prahu tega območja. Aktivno spodbujajo zaščito čebel in izločanje čebelam škodljivih snovi iz pridelave sadja ter zelenjave, v ponudbo redno vključujejo medene izdelke in izdelke, prijazne do čebel, ter vsako leto brezplačno razdeljujejo semena medovitih rastlin.

V sodelovanju s podjetjem Medex vsako jesen organizirajo natečaj za otroke Deluj eko – ohrani čebelo in smreko, redno sodelujejo s Čebelarsko zvezo Slovenije, podpirajo pa tudi projekte drugih partnerjev, med katerimi je že tretje leto zapored projekt Pomagajmo čebelici: Ocvetličimo mesto. Ob prvem praznovanju svetovnega dneva čebel so prizadevanja še okrepili z organizacijo okrogle mize, posebno čebeljo izdajo otroške revije Ferdo raziskuje svet in z dnevom odprtih vrat raziskovalnega čebelnjaka, ki se ga je udeležilo več kot 170 otrok. "To je naš priklon našim najmanjšim partnericam," še poudarja vodja zagotavljanja kakovosti in odgovornega vodenja pri podjetju HOFER, Bor Trček: "Skrb zanje mora biti dolgoročna in razumemo jo kot veliko odgovornost, ki jo udejanjamo v okviru svojega trajnostnega projekta Skrbimo za medeno prihodnost. Verjamemo pa, da lahko prav vsak od nas pripomore k ohranitvi medene prihodnosti."

