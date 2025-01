Okno padlo na učenca šole. Dotrajana stavba, a prenove še ne bo.

Na ljubljanski Osnovni šoli Ketteja in Murna na Kodeljevem se je v torek zgodil incident, ko je na enega od učencev v šolski avli padlo okno. K sreči poškodbe niso bile hujše, so pa starši vseh učencev v šoku, pišejo Slovenske novice. V šoli naj bi bilo namreč več dotrajanih stvari, ki bi lahko bile tudi nevarne.

Okno, ki je padlo na učenca sedmega razreda, se k sreči ni razbilo. Otrok ima nekaj bušk in modric, hujšim posledicam pa se je verjetno izognil tudi zato, ker je pred padajočim oknom pravočasno odskočil.

V šoli naj bi bilo sicer več dotrajanih stvari, poleg neustreznih oken tudi odpadajoč omet v telovadnici, kar med starši vzbuja določen strah, še pišejo. "Okna so menda v tako slabem stanju, da jih ponekod sploh ne morejo več odpirati, zaradi česar tudi hitro v nekaterih razredih postane zadušljivo in v toplejših mesecih vroče. Starši se sprašujejo, zakaj pristojni ne najdejo časa in sredstev, da zagotovijo varnost najmlajših."

Poškodovano okno namestili nazaj

Po navedbah ravnateljice Nine Lešnjak, ki je incident potrdila, je projekt prenove šole na Mestni občini Ljubljana pripravljen, a se je ustavil zaradi nasprotovanja Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Potrdila je še, da je šola res dotrajana, a stavba redno pregledana glede potresne in požarne varnosti ter področja varstva pri delu. "Pomislekov, da bi lahko bila za učence nevarna, kar skrbi mnoge starše, pristojni tako niso izrazili. Ravnateljica je zagotovila, da bodo po dogodku kljub temu sanirali okna na šoli," še pišejo.

Neuradno naj bi si na šoli po zagotovilih ravnateljice že pred kakšnim letom prizadevali za menjavo oken, vendar so na Mestni občini Ljubljana zaradi načrtovane prenove to zavrnili.

Poškodovano okno so medtem že namestili na staro mesto.