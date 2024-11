V Kamniku odprli eno najmodernejših osnovnih šol v Sloveniji

V torek so v Kamniku uradno odprli novo Osnovno šolo Frana Albrehta. Šola je moderna in se uvršča med šole z najboljšimi pogoji za učence v državi. Odprtja se je poleg kamniškega župana udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, nekoč tudi sama učenka te šole. Nova šola je sicer vrata odprla septembra, obiskuje jo 537 učencev, med njimi 38 prvošolcev.

Nova šola ima 32 učilnic, 18 kabinetov ter številne tehnične in upravne prostore. Skupno obsega osem tisoč kvadratnih metrov bruto uporabne površine. "Z vidika zasnove prostorov in opreme je popolnoma prilagojena uporabi najsodobnejših pedagoških metod, uvršča pa se med šole z najboljšimi pogoji za učence v državi," so v sporočilu za javnost zapisali na kamniški občini.

Učilnice so tako opremljene z najsodobnejšo opremo, kot so kinestetične mize in interaktivne table. Poleg tega so modularno zasnovane, kar omogoča hitro prilagajanje različnim potrebam, od tradicionalnih učnih ur do projektnega dela in delavnic. Posebnost zgradbe pa so amfiteatralne stopnice, ki pritlično avlo povezujejo s prvim nadstropjem. Šola ima tudi dvigalo in je tako prilagojena pouku gibalno oviranih.

Foto: OŠ Frana Albrehta/Facebook

Na novi šoli pouk sicer poteka že od septembra, včeraj pa je bilo na vrsti še uradno odprtje. Poleg kamniškega župana Mateja Slaparja je zbrane nagovorila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

"Pomanjkanje učiteljskega kadra in nespoštljiv odnos do učiteljev nam grozi, da bodo problemi v šolstvu postali še večji. Nimamo več časa za napake. Javno šolstvo je odgovornost države, lokalne skupnosti in vseh nas. Šola naj bo prostor, kjer se razvijajo človečnost, osebni stik, sodelovanje, podpora in prijateljstvo," je ob odprtju dejala predsednica republike Pirc Musar, nekoč tudi sama učenka te šole.

"Nova šola je projekt zaupanja in sodelovanja," pa je dejal župan Slapar, ki je projekt pripeljal do točke, da je bilo po 15 letih načrtovanja mogoče začeti gradnjo. Projekt, vreden 18,8 milijona evrov, so zaključili v treh letih.

Sledi ureditev športnega parka in telovadnice

Dela bodo nadaljevali z rušitvijo stare šole in gradnjo športnega parka, namenjenega različnim športnim disciplinam. "Investicija v ureditev parka bo predvidoma znašala še dodatnih 2,1 milijona evrov. Po gradnji športnega parka pa bo sledila tudi gradnja nove telovadnice," so še sporočili iz občine Kamnik.