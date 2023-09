Oglasno sporočilo

Evropa želi do leta 2050 postati prva ogljično nevtralna celina. Cilj komisije EU je zmanjšati emisije za najmanj 55 odstotkov do leta 2030, Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) pa kot ciljno vrednost za leto 2030 določa vsaj 27-odstotni delež obnovljivih virov v končni rabi energije. Bomo lahko dosegli vse te cilje in posledično izboljšali tudi kakovost življenja? Lahko, a samo, če stopimo skupaj, dokler je še čas.

Podjetje Termo Shop je že poleti opozorilo nase in na svojo misijo Ogrejmo Slovenijo, s katero so želeli ljudem omogočiti lažji prehod na ogrevanje s toplotno črpalko. Ker si želijo, da bi lahko vsako gospodinjstvo postalo energetsko neodvisno, so zdaj stopili še korak naprej. Njihov cilj je omogočiti boljšo prihodnost za vse, zato bodo poleg obstoječe ugodnosti brezplačne montaže toplotne črpalke dodali še ugodnost brezplačne montaže sončne elektrarne.

Termo Shop misija: Ogrejmo Slovenijo!

V Termo Shopu so se odločili, da kot eden izmed največjih ponudnikov energetskih rešitev stopijo korak naprej in pripomorejo k temu, da bo prehod na ogrevanje s toplotno črpalko lažji, varnejši in ugodnejši. Prav tako so se po uspešni akciji odločili, da ljudem pomagajo tudi pri celotni energetski neodvisnosti in dodali še brezplačno montažo sončne elektrarne. Njihova misija Ogrejmo Slovenijo! izhaja iz prepričanja, da je najboljša naložba za boj proti inflaciji toplotna črpalka, skupaj s sončno elektrarno, zato si želijo, da se boljši jutri zgodi že danes. Poleg tega je še vedno na voljo tudi subvencija Eko sklada, s katero si dodatno zmanjšate začetne stroške investicije, oni pa vam uredijo potrebno dokumentacijo. Če bi vseeno potrebovali pomoč pri financiranju, imajo za vas pripravljeno tudi partnersko posojilo, ki vam ponuja financiranje za zelene rešitve.

"Pred tridesetimi leti si nihče ni upal pomisliti, da bodo toplotne črpalke postale strateška tehnologija in rešitev do energetske neodvisnosti Evrope. Pa nas poglejte danes," pravi pomočnik generalnega direktorja Danijel Vuk.

Njihova obljuba = vaša varnost

V Termo Shopu zelo močno verjamejo v zgodbo energetske neodvisnosti in si želijo, da bi lahko čim več gospodinjstev postalo samozadostnih. Zato so se odločili, da strankam ponudijo dodatne ugodnosti in pripomorejo k nižji začetni investiciji v času inflacije tako, da podarijo tisto, kar delajo najboljše – brezplačno montažo!* Zakaj ravno brezplačno montažo? Več kot 60 odstotkov težav na ogrevalnih sistemih in sončnih elektrarnah se pojavlja zaradi slabe montaže. Ker pa ima Termo Shop lastno ekipo monterjev in serviserjev, vas čaka samo najboljše. Ekipa strokovnjakov za montažo in servis se redno izobražuje in pri vsakem posegu sledi vnaprej določenim standardom.

Zakaj je tako pomembno, da montažo sončne elektrarne prepustite strokovnjakom?

V zadnjih dveh letih smo na trgu lahko opazili ogromno ponudnikov sončnih elektrarn. Mnogi so to dejavnost prepoznali kot priložnost za hiter dobiček, zaradi česar pa je postala vprašljiva kakovost izvedbe. Pričakovana življenjska doba energetske rešitve je 20 let in več, zato vsak kupec želi učinkovito in varno delovanje brez skrbi. Ravno zato je zelo pomembno, komu boste prepustili skrb za svojo naložbo. Pri Termo Shopu poudarjajo, da sta strokovnost in skrb za stranke, tudi po izvedbi, njihova prioriteta. Pri montaži sončne elektrarne poskrbijo, da je ta skladna z veljavnimi tehničnimi in požarnimi smernicami. Prav tako pri svojem delu izbirajo le najboljše materiale in sodelujejo z izkušenimi izvajalci. Predvidijo najustreznejšo umestitev sončne elektrarne za najboljšo proizvodnjo električne energije in so pripravljeni na montažo vseh vrst kritine.

Zavedajo se, da je potrebna skrb tudi po montaži, zato ponujajo celovito podporo (vzdrževanje in servis) tudi po prodaji.

Pravočasno pridobite soglasje po shemi net metering

V letu 2022 je bila povprečna osončenost na državni ravni 2.316 sončnih ur, trend rasti osončenosti pa raste v povprečju za dva odstotka letno. Po trenutno veljavnem sistemu samooskrbe z električno energijo, t. i. net meteringu, vam je omogočen letni poračun proizvedene in porabljene električne energije po enotni tarifi. To pomeni, da vam bodo poleti pridelani presežki električne energije pokrili primanjkljaj v zimskih mesecih, morebitni presežki pa bodo oddani v omrežje. Če želite izkoristiti sistem net metering, imate le še do 31. 12. 2023 čas, da oddate enotno vlogo za soglasje za priključitev naprave za samooskrbo. Pri Termo Shopu lahko to uredijo namesto vas.

NOVO: sanitarna toplotna črpalka na propan – ERA

Razvojno usmerjeno podjetje Termo Shop bo na sejmu MOS predstavilo svoj novi produkt, in sicer visoko učinkovito sanitarno toplotno črpalko ERA. Nova toplotna črpalka uporablja propan, ima dovršeno funkcionalnost in izpopolnjen estetski videz. Propan je hladivo prihodnosti R290, ki velja za najbolj trajnostno izbiro, saj v nasprotju z obstoječimi sintetičnimi hladivi nima negativnih vplivov na okolje.

Ohišje je sestavljeno iz materiala z dobro izolacijo, ki preprečuje nabiranje kondenza na zunanji površini. Zaslon je na dotik, prikazuje vse pomembne podatke in omogoča upravljanje nastavitev. Po ustreznih nastavitvah pa ni več potrebe po kakršnemkoli posredovanju uporabnika.

Zakaj je v teh časih najpomembnejša izbira vašega energetskega partnerja?

Danes, ko je novih ponudnikov vsak dan več in strokovnost ter zanesljivost nista več samoumevni, je postalo še pomembneje, komu lahko zaupate. Ne izbirate samo izvajalca, ampak partnerja na daljši rok, ki vam bo vedno stal ob strani. Poleg 30-letne tradicije, velike ekipe in dovolj zaloge je podjetje Termo Shop vredno vašega zaupanja, saj:

imajo lastno proizvodnjo toplotnih črpalk (nagrada Design Plus za toplotno črpalko TermoPlus Hydrotank),

"Stranke verjamejo v nas, mi pa smo, zaradi njih, vsak dan boljši," sklene pomočnik generalnega direktorja Danijel Vuk.

Termo Shop bo tudi letos prisoten na sejmu MOS. Sejem bo potekal od 13. do 17. 9. 2023. Najdete jih v dvorani L, pri dvigalu, na razstavnem prostoru 26. Obiščite jih in dovolite, da tudi vaše izkušnje vodijo v zadovoljstvo, ter se pridružite zadovoljnim strankam podjetja Termo Shop. Vsi, ki boste opravili nakup v času sejma, boste prejeli dodatno ugodnost v vrednosti 600 evrov, s katero boste pripravljeni na prihodnost neodvisnosti!** www.termoshop.si *Akcija se izključuje z drugimi akcijami. Vrednost brezplačne montaže je odvisna od modela toplotne črpalke oz. modela in velikosti SE. **Ugodnosti veljajo do razprodaje zalog. Akcija velja do 30. 9. 2023 oz. do razprodaje zalog.

