Oglasno sporočilo: Slovenske zaščitne maske dostopne državljanom

Oglasno sporočilo

Človeštvo je postavljeno pred zahtevno preizkušnjo. Trenutne razmere, ki se nenehno vrtijo okoli koronavirusa vzbujajo skrb za lastno zdravje in varnost svojih bližnjih. Nihče si ni predstavljal, da bo nošenje zaščitnih mask postalo obvezen del že ob vstopu v trgovino. A kaj, ko svetu še nikoli ni tako močno primanjkovalo zaščitne opreme, da pomanjkanje občutimo tudi pri nas. Kako so se torej s tem odločili spopasti Slovenci?

Zaščitne maske zaradi ogromnih potreb zdravstva in civilne zaščite še vedno niso prosto dostopne vsem državljanom. Peščica mask, ki jih je mogoče dobiti na trgu pa so po večini pretirano drage. K sreči imamo v Sloveniji podjetja, ki so se reševanja problematike samooskrbe z zaščitnimi sredstvi lotila resno in brez vojnega dobičkarstva. Eno takšnih je Laprom d. o. o., ki je v sodelovanju s številnimi slovenskimi podjetji, zavodi in občinami začelo izdelovati maske. Je eno prvih podjetij, ki želi v okviru maloprodaje posameznikom ponuditi alternativno možnost pri zaščiti proti okužbi z novim koronavirusom.

Zaščitite sebe in s tem zaščitite tudi druge

Še vedno velja, da je najustreznejši ukrep v epidemiji koronavirusa skrb za lastno higieno in omejevanje stikov. Kot zelo priporočljiv dodaten ukrep pa je vsekakor tudi nošenje zaščitne maske.

To je z novo uredbo postalo obvezno v zaprtih javnih prostorih. Takšni ukrepi so smiselni, ker vemo, da so nekatere osebe lahko okužene brez vidnih znakov okužbe in s tem virus prenašajo nevede. Tovrstni primeri so za družbo najnevarnejši in ključni pri prenosu virusa. Okužbi smo namreč izpostavljeni, če se dotaknemo z virusom kontaminirane površine, nato pa obraza. Nošenje zaščitne maske bo torej v tem primeru omejilo dotikanje obraza, hkrati pa pripomoglo, da okuženi omejijo prenos nevidnega vira okužbe. Da lahko rešujemo življenja, moramo torej v prvi vrsti poskrbeti, da nismo prenašalci sami. Gre torej za vzajemno dejanje - zaščitite sebe in s tem zaščitite druge. Če bodo drugi zaščitili sebe, bodo s tem zaščitili tudi vas.

Slovenska Airlaid zaščitna maska ščiti pred koronavirusom

Znatno upadanje zalog z zaščitnimi maskami je v Sloveniji sprožilo navdih za iskanje rešitev. Eno bolj inovativnih rešitev so podali v Kranjskem Setiju, podjetju ki izdeluje papirno galanterijo. Ugotovili so, da je iz njihovih 4-slojnih Airlaid serviet moč izdelati udobno zaščitno masko.

Material iz katerega so izdelane maske, je celuloza, katere ustreznost in neprepustnost na novi koronavirus je bila potrjena v okviru testiranja v UKC Ljubljana v Službi za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb.

Material omogoča, da se masko lahko opere tudi pod toplo vodo na roke in brez detergentov. Na masko je prišit elastični trak, ki je obložen z blagom, kar zagotavlja udobno nošenje za ušesi.

Zaščitne maske so primerne za zaščito splošne populacije (npr. uporabo v trgovini, v proizvodnih obratih, v storitveni dejavnosti), niso pa primerne za uporabo v zdravstvu.

Začetek zanimive zgodbe se je odvil na Štajerskem koncu

Vsak pristop k obvladovanju nastale epidemije, je lahko žarek upanja, ki pomeni podati se nazaj v normalen tok življenja. Tako so v podjetju Laprom d.o.o. tudi pojasnili, da so ob novicah o neuspelih dobavah zaščitnih mask začutili prispevati svoj del k reševanju situacije in priskočili na pomoč Slovencem.

Povezali so se s predhodno že omenjenim podjetjem iz Kranja, nato pa v projekt vključili še številna druga podjetja, zavode, šiviljstva in občine ter tako pričeli s podporo slovenskemu trgu zaščitne opreme. Prvotno so maske bile namenjene le pravnim osebam za namen zaščite zaposlenih, ki jim službene obveznosti v izrednih razmerah niso ušle.

Nekatera večja podjetja kot sta Hofer in UniCredit bank pa so v želji zaščititi tudi svoje stranke na vhodih v poslovalnice ponudila omenjene Airlaid maske.

Podjetje Laprom d.o.o. in občina Miklavž na Dravskem polju, kjer je tudi sedež podjetja, sta združila moči in vsakemu občanu s prijavljenim stalnim bivališčem v občini, zagotovila alternativno Airlaid zaščitno masko. Zaradi tovrstne poteze so se s podobnimi potezami odzvale še številne druge občine.

Kako do Airlaid zaščitne maske? Laprom d. o. o. si prizadeva ponuditi alternativno Airlaid zaščitno masko širši slovenski javnosti. "Izdelali smo dovolj mask in te so po dostopni ceni na voljo vsem,'' pravijo, ob tem pa poudarjajo, da so maske delo slovenskih rok. Prav tako si želijo še več partnerjev, s pomočjo katerih bi lahko povečali doseg splošne populacije. Maloprodajno jih je moč kupiti tudi v poslovalnicah Lekarn Plavž ter preko njihove spletne trgovine.

Naročila in informacije: Na elektronski naslov info@laprom.si ali na telefon 040 522 354. Poskrbijo tudi za zaščito zaposlenih in strank večjih podjetij. K sodelovanju vabijo veletrgovce in partnerje, s katerimi bi lahko delili vizijo ''Slovenska maska dostopna vsakemu Slovencu''.

Članek je oglasno sporočilo in ne predstavlja mnenja uredništva portala Siol.net.

Naročnik oglasnega sporočila je Laprom d. o. o.