ODVZEM VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA – glejte, da pohitite in si ga vrnete!

Pomislite, kako pomembno je za vas vozniško dovoljenje in kaj vse vam omogoča. Omogoča vam mobilnost in fleksibilnost, vožnjo v službo in na dopust, urejanje vsakodnevnih obveznosti. Vendar pa se lahko zgodi, da zaradi prekrška pride do odvzema vozniškega dovoljenja, kar prinaša dodatne skrbi in omejitve v vsakdanjem življenju. Veste, kaj lahko storite?

Kdaj vam lahko odvzamejo vozniško dovoljenje?

V Sloveniji je uveden sistem kazenskih točk, ki spodbuja večjo prometno varnost in zmanjšanje prometnih prekrškov. Za prekrške, kor so prekoračitev hitrosti, nepravilno prehitevanje, uporaba mobilnega telefona, vožnja pod vplivom alkohola, lahko prejmete določeno število kazenskih točk, odvisno od resnosti in potencialne nevarnosti prekrška.

Ko voznik v obdobju dveh let zbere ali preseže 18 kazenskih točk (mladi voznik pa 7 točk), mu preneha veljavnost vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, tudi nekatere druge primere, v katerih je možen začasen odvzem izpita, na primer: če voznik ne uporablja pripomočkov, ki so vpisani v njegovem vozniškem dovoljenju, če vozi vozilo v nasprotju z omejitvami, ki so vpisane v njegovo dovoljenje, če prekorači dovoljeni čas trajanja vožnje …

Čas je ključnega pomena!

Da si zares lahko povrnete izgubljeno vozniško dovoljenje, morate biti ažurni in ukrepati takoj. Treba je slediti postopkom in zakonodaji, ki pa predpisuje tudi določene roke, v okviru katerih morate poslati vlogo.

Kako poteka postopek vrnitve izpita?

Ko voznik stori prekršek, mu sprva začasno odvzamejo vozniško dovoljenje, dokler sodišče ne obravnava primera in odloči, ali bo dovoljenje trajno odvzeto. Voznik ima nato 15 dni časa, da na sodišče vloži predlog za vrnitev začasno odvzetega dovoljenja. V tem trenutku je zelo priporočljivo poiskati nasvet izkušenega pravnega svetovalca, kot je Pravnik na dlani, ki pozna vse postopke. Poleg tega vam predlog lahko v vašem imenu tudi sestavi in prepričani ste lahko, da bo napisan prepričljivo, v skladu s pravno zakonodajo. Sicer je v zahtevi potrebno jasno navesti razloge za vračilo dovoljenja in priložiti zdravniško potrdilo. Če sodišče zahtevo sprejme, lahko voznik začasno vozi do sodne obravnave.

Ko sodišče sprejme odločitev o primeru (ali bo vozniško dovoljenje trajno odvzeto ali ne), izda odločbo. Če je prekršek resen, lahko odločba določi, da vozniško dovoljenje ni več veljavno. Ko odločba postane pravnomočna, ima voznik zoper možnost, da vloži predlog za odlog izvršitve odvzema vozniškega dovoljenja. V tej zahtevi voznik sodišču predlaga, naj ne izvrši odvzema takoj, ampak mu namesto tega naloži rehabilitacijske ukrepe in določi preizkusno dobo, v kateri lahko dokaže, da odvzem izpita ni potreben. Tudi v tem primeru je priporočljivo poiskati pravno pomoč, ki bo olajšala postopek in zmanjšala skrbi.

