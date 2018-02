Odstop Novakove: se obeta otoplitev odnosov z Janšo? #video

Ljudmila Novak je včeraj odstopila in mesto na vrhu stranke prepustila Mateju Toninu. Z menjavo so v stranki presekali gordijski vozel negativne energije, ki se je okrog stranke spletal vse od predsedniških volitev, ki so v javnosti izzvenele kot razočaranje za NSi, pravi Rok Čakš, politični analitik in urednik spletnega portala Domovina.je.

Če ne bi bilo predsedniških volitev, ne bi odstopila

Čakš ocenjuje, da če bi v javnosti obveljala pozitivnejša interpretacija njenega rezultata, menjave pred volitvami, ki bodo predvidoma v začetku junija, ne bi bilo.

"Tako pa so rejtingi stranki padali in to je zahtevalo določen poseg, ki bi ta trend obrnil. Verjamem, da se jim bo menjava, glede na okoliščine, obrestovala," še dodaja Čakš.

Verjamem, da se jim bo menjava, glede na okoliščine, obrestovala, pravi Rok Čakš. Foto: osebni arhiv

Novakova, ki ni želela sodelovati z SDS, dokler bo na čelu te stranke Janez Janša, je včeraj ob odstopu – ne da bi omenjala SDS – dejala, da je za politiko sodelovanja in da je prepričana, "da bo tudi Matej lahko pri tem naredil korak naprej".

Bi lahko Tonin, ki je sicer tudi sam zavračal sodelovanje z Janšo - nazadnje pred nekaj dnevi - vodil politiko otoplitve odnosov z SDS?

"V zmernejših desnosredinskih mnenjskih krogih velja prepričanje, da obstoječi konflikt, ki se javno razčiščuje po medijih in svetovnem spletu, bloku kot celoti škoduje in krepi tekmece (predvsem Marjana Šarca), ki se vse bolj zajedajo v nekdanje pomladno volilno telo," pravi Čakš. Meni, da bo Tonin zato deloval v smeri pomiritve odnosov z SDS.

"Podobno kot so to v preteklih letih vedno znale narediti stranke levega političnega pola. Med njimi so bile mnoge razlike in razprtije, a pred volitvami so jih znali potisniti v ozadje ter stopiti skupaj, kar se jim je vedno obrestovalo," pravi Čakš.

"Verjamem, da je Tonin dovolj moder politik, da bo ravnal podobno, ampak tako za prepir kot za pomiritev morata vedno biti dva," še pravi Čakš.

"Matej Tonin spada v vrh generacije slovenskih politikov, ki so se politično izobrazili že v novem, demokratičnem sistemu." Foto: Bobo

Kot še pravi Čakš, je Tonin nedvomno dober izbor za stranko NSi. "Spada v vrh generacije slovenskih politikov, ki so se politično izobrazili že v novem, demokratičnem sistemu. Obenem je na čelu prve generacije politikov vrednot krščanske demokracije, ki se lahko po priučenem znanju in obvladovanju politične obrti enakovredno kosajo s politiki levice, ki jim je bilo politično izobraževanje dostopno od nekdaj."

"Ta strateška prednost levice se z menjavo generacij izgublja," dodaja poznavalec politične desnice.

