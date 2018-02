Ljudmila Novak odstopila z mesta predsednice NSi

"Strank je veliko, a le eni smo krščanski demokrati. Želim si, da bi to stranko peljali naprej v nove zgodbe," je dejala v svoji zahvali za dolgoletno podporo. "Želim si, da gremo skupaj naprej. Čaka nas odgovorna naloga, sama pa bom še naprej delala za to stranko in krščansko demokracijo v Sloveniji," je še dejala in dodala, da je Tonin sposoben in pošten človek, so sporočili iz stranke.

"Z novo ekipo pride tudi nova energija"

“Prepričana sem, da z novo ekipo pride tudi nova energija. Sem za politiko sodelovanja, zato sem prepričana, da bo tudi Matej lahko pri tem naredil korak naprej. Držimo skupaj, saj bomo le tako močni,” je dejala in se zahvalila članom in Toninu, da je "sprejel to, da pelješ ta naš voz naprej".

Matej Tonin pravi, da želi nekoliko modernizirati stranko. Foto: Matej Leskovšek

Matej Tonin je pohvalil delo Novakove in dejal, da je svojo veličino pokazala tudi danes, ko je ključe stranke predala mlajši generaciji.

Dodal je, da ostaja zvest ključnim vrednotam krščanske demokracije. "Tako kot doslej bom zagovarjal socialno-tržno gospodarstvo, boljše poslovno okolje in bolj dostopno zdravstvo. Želim pa tudi nekoliko modernizirati stranko, in sicer bi rad pri tem poudaril digitalizacijo Slovenije, odnos do narave in zdrav način življenja," je še pojasnil.

V svojo ekipo je izbral dva nova podpredsednika Marijo Rogar in Valentina Hajdinjaka. Glavni tajnik ostaja Robert Ilc, predsednik sveta pa Matjaž Trontelj. Vodja poslanske skupine je postal Jožef Horvat, mednarodni tajnik pa Federico Victor Potočnik.

Odmik od Janše

Novakova je v NSi vstopila leta 2000, predsednica pa je bila od leta 2008. Na lanskih predsedniških volitvah je prepričala le dobrih sedem odstotkov volivcev in zasedla četrto mesto.

Med njenim mandatom na čelu stranke je NSi začela zavračati sodelovanje s SDS, vse dokler bo predsednik stranke Janez Janša. Ostrih besed med prvakoma strank ni manjkalo.

Tonin poslanec od leta 2011

Tonin je politično aktiven od leta 2001, ko se je vključil v občinski odbor NSi Kamnik. Pomembne politične izkušnje je pridobival v podmladku NSi, kjer je bil nekaj časa tudi podpredsednik. Leta 2007 je začel sodelovati s poslansko skupino NSi kot svetovalec za področje odnosov z javnostmi, nato pa odšel v podjetniške vode.

Leta 2011 je bil na predčasnih parlamentarnih volitvah izvoljen za poslanca v državnem zboru, prav tako na volitvah leta 2014. Obakrat je bil vodja poslanske skupine NSi, piše na spletni strani stranke