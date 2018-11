Odprt še zadnji odsek avtoceste proti Gruškovju #video

Evropska komisarka Violeta, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in predsednik uprave Darsa Tomaž Vidic so s prerezanim trakom odprli odsek avtoceste.

Evropska komisarka Violeta, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in predsednik uprave Darsa Tomaž Vidic so s prerezanim trakom odprli odsek avtoceste. Foto: STA

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, evropska komisarka Violeta Bulc in predsednik uprave Darsa Tomaž Vidic so danes v uporabo slovesno predali še zadnji, šest kilometrov dolg odsek podravske avtoceste med Podlehnikom in mejnim prehodom Gruškovje. Sarajevski Euroasfalt ga je končal mesec pred rokom in za manj denarja, kot je bilo ocenjeno.

Bratuškova je dejala, da je ponosna, ker je projekt zaključen v njenem času, se je pa ob tem zahvalila vsem, ki so že pred njo pripomogli k temu, da se končno rešuje eden od večjih prometnih problemov v Sloveniji.

To pa po njenih besedah še ne pomeni, da bi bila državna infrastruktura v stanju, ki si ga želimo, zato je pred Slovenijo gradnja tretje razvojne osi, drugega predora na Karavankah, v naslednjih nekaj letih pa jih veliko dela čaka predvsem na državnih cestah, da bodo te še bolj varne in v normalnem stanju.

Za cesto 110 milijonov evrov

Glede dejstva, da je celoten avtocestni odsek med Draženci in Gruškovjem, ki so ga v dveh fazah gradili tri leta, stal približno 110 milijonov evrov, kar je bistveno manj od ocenjene investicijske vrednost, je dejala, da bi si v prihodnje želela čim bolj natančnih investicijskih ocen stroke, a tudi, da bi gradili ceneje, hitreje in učinkoviteje.

Prvi mož Darsa Tomaž Vidic je nižjo ceno projekta v primerjavi z ocenjeno investicijsko vrednostjo pojasnil z dejstvom, da je za pridobitev posla pred tremi leti bil velik interes med ponudniki, saj je bila pred tistim obdobjem dokaj huda gradbena in finančna kriza.

Odprtja se je udeležila tudi Bulčeva

Slovenija je za pripravo projekta in gradnjo omenjenega odseka skupaj prejela preko 66 milijonov evrov kohezijskega denarja, današnjega odprtja pa se je udeležila tudi evropska komisarka za promet Bulčeva. Kot je poudarila, je dokončno odprtje tega odseka pomemben dogodek tudi za celotno EU.

"Evropa je zelo jasna v svojo prometni strategiji. Koridorji povezujejo evropske države in ta odsek je bil še zadnji manjkajoči člen v pomembnem koridorju, ki povezuje Slovenijo s Hrvaško in Avstrijo ter drugimi deli Evropske unije na učinkovit in neposreden način," je dejala Bulčeva in dodala, da je Evropska unija samo v zadnjih treh letih in pol za prometno infrastrukturo namenila 220 milijard evrov.

Odprtje pomembno za lokalno prebivalstvo

Predvsem za lokalno prebivalstvo ob državni cesti med Ptujem in Gruškovjem je odprtje zelo pomembno, saj so bile prometne razmere za njih dolga leta neznosne. Ob avtocesti so ti dobili tudi novo vzporedno državno cesto, kar je po besedah odhajajočega župana Podlehnika Marka Maučiča za njih veliko olajšanje.