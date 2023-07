Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: ZURU Inc

Foto: ZURU Inc

Dobavitelj ZURU Inc je iz prodaje odpoklical izdelek ZURU Baby shark ribica proizvajalca ZURU Inc, saj lahko otroci, ki uporabljajo igračo, zlasti v kadi ali bazenu, zdrsnejo in padejo na trdo plastično zgornjo plavut ribice ter se pri tem poškodujejo.