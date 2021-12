Odpoklic balonov v drogeriji Müller

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podjetje Mueller Drogerija je iz prodaje umaknilo svetleče balone Boti sommer iilooms nizozemskega proizvajalca BOTI Europe, Big On Toy Inovation. Izdelek so umaknili iz prodaje, ker ni v skladu z zahtevami direktive o varnosti igrač in z ustreznimi evropskimi standardi EN 62115.