Odbora DZ obsodila pismo evropskih poslancev LMŠ

Odbora sta podprla sklepa poslanskih skupin vladnih SDS, SMC, Desus, NSi - z devetimi glasovi za in 7 proti v odboru za zadeve EU ter 12 glasovi za proti 6 v odboru za zunanjo politiko, piše STA.

Pristranski in politično motiviran dokument

V prvem sklepu odbora menita, da je javno pismo, ki sta ga 12. maja 2020 na Evropsko komisijo v zvezi s poročilom o vladavini prava in stanju v pravosodju naslovila evropska poslanca LMŠ izrazito pristranski in politično motiviran dokument, ki je namenjen spodkopavanju ugleda Slovenije in je v neskladju z deklaracijo o zunanji politiki Slovenije.

Gre za pismo, ki sta ga evropska poslanca Irena Joveva in Klemen Grošelj naslovila na evropska komisarja Didierja Reyndersa in Vero Jourovo v zvezi s spremnim dopisom ministra Logarja poročilu, v katerem sta med drugim zapisala, da dopis vsebuje zavajajoče navedbe in stališča stranke SDS.

V drugem sklepu pa odbora pozivata, da se v luči pandemije covida-19 in v nuji po tvornem sodelovanju v času priprav na predsedovanje EU v drugi polovici 2021 preseže delitev opozicija-pozicija z aktivnim zavzemanjem za tvorno sodelovanje na področju evropskih in zunanjih zadev.

Poslanci pa so zavrnili vse štiri predloge sklepov opozicijskih poslanskih skupin Levice, SD, LMŠ in SAB, na zahtevo katerih je bila sklicana nujna seja, ki je trajala vso noč do zgodnjih jutranjih ur. V njih so med drugim spremni dopis ministra Logarja označili kot pristranski in politično motiviran dokument, ki pomeni spodkopavanje pravne države in posega v neodvisnost sodstva v Sloveniji. Pozvali naj bi tudi vlado, da spremni dopis umakne in se Evropski komisiji opraviči.