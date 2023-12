Odbor DZ o predlogu zakona o obnovi in razvoju

Odbor DZ za finance bo danes vzel pod drobnogled predlog zakona o obnovi in razvoju po avgustovski ujmi. Ta bo po navedbah vlade omogočil hitro obnovo in normalizacijo razmer na prizadetih območjih ter postavil temelje za nadaljnji razvoj in večjo odpornost na naravne nesreče.

Predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev ureja področja, kot so pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, gradnja infrastrukture, urejanje vodotokov, pospešitev administrativnih postopkov, hitrejše javno naročanje, kmetijstvo, varstvo okolja, varovanje kulturne dediščine, zdravje, psihosocialna pomoč, razvoj, socialne zadeve in viri za financiranje obnove.

Kot dodatne vire za to predvideva začasni petletni davek na bilančno vsoto bank v višini 0,2 odstotka ob zgornji omejitvi 30 odstotkov dobička iz rednega poslovanja, del dobička in bilančnega dobička Slovenskega državnega holdinga ter petletno zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb za tri odstotne točke na 22 odstotkov, pri čemer bi se za obnovo uporabljala razlika od sedanje 19-odstotne stopnje.

Med ukrepi so med drugim poroštvena shema za fizične osebe za obnovo poškodovanih objektov in za financiranje gradnje nadomestitvenih objektov, poroštvena shema za posojila s kombinacijo garancije in subvencije obrestne mere v višini 30 odstotkov za gospodarstvo ter spodbude za investicije. Predlog ureja tudi nadomestne in nadomestitvene gradnje.