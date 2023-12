Na Facebook profilu PGD Mengeš so objavili, da je na račun PGD Mengeš skupno prispelo 508.277,29 evra donacij, od katerih je bil pretežni del namenjen tudi njihovemu gasilcu Sandiju Zajcu, ki so mu avgustovske poplave uničile stanovanje, v katerem je živel s sinovoma in zdaj že nekdanjo partnerko. V nekaj zneskih je prejel skupno 378.848 evrov, njegova partnerica je prejela 95.547 evrov, na račun društva pa se je steklo 34.245 evrov.

Poveljnik PGD Mengeš Gregor Tomažin se je na Facebooku razpisal o nezavidljivem položaju, v katerem se je znašlo društvo. Opisal je, da so gasilci prostovoljci in za svoje delo ne bi smeli prejemati denarja, pa tudi da si je predsednik društva Sandi Jaklič "vzel pravico, da je na lastno pest izkoristil tekoči račun društva in račun FB za pridobivanje donacij v korist posameznika".

S tem naj bi se dogajali diskriminacija in neenakopravnost do drugih sodelujočih v intervenciji, kar naj bi bilo v gasilstvu nezaželeno, neetično in nemoralno. Ob tem se sprašuje, kakšen je bil namen zbiranja sredstev: odprava škode ali "da je bil posameznik za opravljanje prostovoljskega dela nagrajen, obogaten, plačan?"

"Dopis je poveljnik objavil na svojo pest, a se je izkazalo, da so me hoteli ogoljufati za skoraj polovico doniranih sredstev," se je za Slovenske novice na dopis odzval Zajc.

Kako lahko ljudje razmišljajo na način, da bi se s poplavami okoristil?

Ko se je v medijih pojavil Sandi Zajc in so začeli deževati klici, kako naj mu pomagajo, je poveljnik objavil številko Zajčevega tekočega računa, a ker bi bi bila ta pomoč obdavčena, so iskali drugačen način, je pojasnil predsednik PGD Mengeš Sandi Jaklič in dodal, da je bil na podlagi njihove prošnje sprejet interventni zakon o pomoči društvom in posameznikom.

"V upravnem odboru, ki ima 11 članov, so se pojavili dvomi o neupravičenem bogatenju, a jaz vem, da bi Sandi, ki vedno pomaga ljudem, z donacijami pomagal tudi kolegom gasilcem, ki so prav tako utrpeli škodo med poplavami. No, zdaj so se vsi ti spravili nanj," je za Slovenske novice povedal zdaj že nekdanji predsednik.

Predsednik PGD Mengeš včeraj odstopil

"Še preden je Zajc odreagiral, so ga napadli, popljuvali. Upravnemu odboru sem rekel, da neupravičeno zadržujemo sredstva zanj, da ljudje sprašujejo. Če bi mu izplačali donacije v začetku oktobra, ne bi bilo nobene godlje," je prepričan zdaj že nekdanji predsednik.

"Ne bežim pred odgovornostjo, lahko grem tudi na poligraf. Ni mi jasno, da lahko ljudje razmišljajo na način, da sem prejel kakšen evro oziroma da bi se s poplavami okoristil," še poudarja Jaklič, ki je včeraj podal odstopno izjavo.

Zajc je zgrožen, češ da poveljnik blati tako predsednika društva kot njega osebno ter zavaja ljudi. Na ponedeljkovi seji pa so celo, kot je povedal Zajc, predsedniku izrekli nezaupnico, "češ da sva vse skupaj načrtovala in si bova denar razdelila", je Zajc dejal ogorčeno.

Zajca poveljnik vrnil v operativo

Zajca so v PGD Mengeš začasno suspendirali, po ukrepu pa so za mnenje zaprosili Gasilsko zvezo Slovenije (GZS). "Mnenje je prišlo že prejšnji torek in sem zahteval, da ga tudi javno objavijo, ker so me blatili. Poveljnik mi je rekel, da bo objavil do petka, ker da ima drugo delo, zato sem to mnenje zveze objavil sam. Sestavljam seznam vseh napak, ki so jih storili," je za Slovenske novice še pojasnil Zajc.

Kot je razbrati iz odgovora GZS, se je poveljnik na Arbitražo GZS obrnil s prošnjo po načelnem mnenju zaradi neupoštevanja pravil gasilske službe na intervenciji 5. novembra. Spomnimo, Zajc se je odzval na sporočilo o prometni nesreči, v kateri so bili štirje poškodovani. Kot gasilec bolničar se je čutil dolžnega pomagati, a mu nadrejeni ni dovolil izstopiti iz avtomobila, česar pa Zajc ni upošteval, še pišejo Slovenske novice.

"Znova sem operativni gasilec, saj je poveljnik rekel, da se vračam v operativo. A prav neverjetno je, kako so nekateri člani temu nasprotovali," je še pojasnil Zajc in dodal, da si srčno želi še naprej opravljati plemenito delo gasilca, da pa resno razmišlja, ali je njegova prihodnost v prav tem gasilskem društvu.