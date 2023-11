PGD Mengeš gasilca Sandija Zajca izločilo iz operative

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Člani operativne enote prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Mengeš so gasilca Sandija Zajca soglasno izločili iz operative, kar pomeni, da ne bo smel sodelovati na intervencijah, piše N1. Razlog za izločitev je, da na eni od zadnjih intervencij ni upošteval povelja.

Gre sicer za začasni ukrep, dokler Gasilska zveza Slovenije ne predlaga ustrezne sankcije. Še naprej pa Sandi Zajc ostaja član PGD Mengeš. Po večerni seji upravnega odbora, na kateri so razpravljali o razdelitvi donacije v višini nekaj več kot 280 tisoč evrov, je Zajc dejal, da po nasvetu odvetnika dogajanja ne bo komentiral. "Vsi akterji smo v postopku dogovarjanja," je dodal.

Kot tudi piše N1, so za izločitev Zajca v gasilskem društvu odločili, ker da na intervenciji 5. novembra Zajc ni upošteval povelja. Gasilci so namreč tisti dan dobili poziv za intervencijo v prometni nesreči, v kateri so bile poškodovane štiri osebe. Zajc je prišel v gasilski dom, a ga je vodja enote PGD Mengeš zavrnil, saj da imajo dovolj ljudi. Čeprav mu je vodja enote ukazal, naj zapusti vozilo, naj bi mu Zajc dejal: “Ne grem, ker sem bolničar”.

Po konfliktu je poveljnik PGD Gregor Tomažin tako vodjo enote kot Zajca povabil na pogovor, kjer je slednjemu pojasnil, da je s tem prekršil 47. člen zakona o gasilstvu. “Tukaj popuščanja ni. Če bomo pustili, da vsak dela, kar hoče, lahko pride do razpada sistema,” je svojo odločitev na današnjem sestanku operativne enote utemeljil poveljnik PGD Mengeš Tomažin, še piše N1.