Gasilcu Sandiju Zajcu in njegovi partnerki bodo nakazali 280 tisoč evrov donacij

Zgodba junaškega gasilca Sandija Zajca počasi dobiva epilog. Na torkovi seji upravnega in nadzornega odbora PGD Mengeš so namreč sprejeli sklep, da Zajcu in njegovi nekdanji partnerki nakažejo 280 tisoč evrov donacij, ki so mu bile namenjene, poroča N1. Kako si bosta nekdanja partnerja razdelila denar, ni znano, prav tako še ni znano, kaj bo s preostankom denarja, gre za 230 tisoč evrov donacij, pri katerih namen nakazila ni znan.

Zgodbo gasilca Sandija Zajca, ki je v avgustovskih poplavah, medtem ko mu je voda poplavljala družinsko hišo in jo tudi v celoti uničila, skupaj s svojimi kolegi gasilci reševal malčke iz poplavljenega vrtca v Mengšu, pozna celotna Slovenija. Pozornost je znova pritegnila, ko smo pred kratkim poročali, da Zajc več kot tri mesece po poplavah donacij, ki so jih zanj zbrali ljudje, še ni prejel.

Na račun prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Mengeš se je steklo več kot pol milijona evrov. Okoli 280 tisoč evrov izrecno za Zajca in okoli 230 tisoč evrov, pri katerih namen nakazila ni razviden, zaradi česar se je tudi zapletlo. Zdaj je končno znano, kaj se bo zgodilo vsaj z delom zbranega denarja.

Kot poroča N1, so na torkovi seji upravnega in nadzornega odbora PGD Mengeš sprejeli sklep, da Zajcu in njegovi nekdanji partnerki nakažejo 280 tisoč evrov donacij, ki so bile, kot je razvidno s sklica, namenjene Zajcu. Denar naj bi bil nakazan predvidoma še ta teden, kako si ga bosta Zajc in njegova nekdanja partnerka razdelila, ni znano.

Prav tako ni znano, kam bo šel preostali denar, 230 tisoč evrov donacij, kjer namen nakazila ni razviden, ter zato ni jasno, kolikšen znesek pripada Zajcu in kolikšen gasilskemu društvu. Namestnik poveljnika PGD Mengeš Primož Jagrič je za omenjeni medij pojasnil, da zdaj za te donacije prek bank preverjajo namene nakazil in da tega denarja ne bodo nakazali, dokler ne bodo znani vsi nameni nakazila.