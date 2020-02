Najprej prihaja dež, nato sledi pošiljka snega #animacija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ponedeljkov dopoldan bo ponekod še zaznamoval rahel dež, ki se bo jutri okrepil in zajel vso Slovenijo. V sredo lahko pričakujemo manjšo snežno ploho. Po napovedih dežurnega meteorologa agencije za okolje bo v prihodnjih dneh precej vetrovno. Največ vetra bo na Gorenjskem, Štajerskem in v Prekmurju.

Danes bo v zahodni polovici Slovenije ter v Prekmurju pretežno oblačno, ponekod na Notranjskem in Primorskem bo zjutraj in deloma dopoldne občasno rahlo deževalo, navajajo na agenciji za okolje (Arso).

Drugod po državi bo sprva deloma jasno, a se bo čez dan od severovzhoda oblačnost širila proti jugozahodu, hkrati pa se bo na zahodu sušila. Jugozahodni veter bo dopoldne oslabel in v popoldanskih urah že povsod ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na jugovzhodu bomo namerili do 17 stopinj Celzija.

V torek bo dež zajel vso državo

Torkovo jutro bo pretežno oblačno, spremljal ga bo jugozahodnik. Pozno dopoldne in sredi dneva bo pas dežja hladne fronte od severa prešel Slovenijo. Popoldne bo spremenljivo oblačno, prehodno bo še mogoča kakšna manjša ploha.

Pihati bo začel severni veter. Najnižje jutranje temperature se bodo gibale od 1 do 8, čez dan se bo živo srebro povzpelo do okoli 14 stopinj Celzija.

V sredo pričakujemo sneg

V sredo bo na Primorskem pretežno jasno, drugod bo spremenljivo oblačno. Nastala bo kakšna snežna ploha. Ohladilo se bo. Pihal bo zmeren, na Gorenjskem in v severovzhodnih krajih pa močan severni veter, ki bo v noči na četrtek oslabel. Četrtkovo jutro bo mrzlo, čez dan bo pretežno jasno.