Pri porodu bo lahko prisoten le en spremljevalec oziroma spremljevalka po izbiri porodnice, pri čemer porodnica in spremljevalec ne smeta biti pozitivna na novi koronavirus ali imeti znakov, ki bi kazali na bolezen, poroča STA.

V porodnišnici bodo izpolnili dokument s podatki o epidemiološki anamnezi spremljevalca oziroma spremljevalke, ki bo s podpisom zagotavljal, da so resnični. V podpis mu bodo ponudili tudi obvestilo o pravilih obnašanja in gibanja v porodni sobi.

Spremljevalec bo moral upoštevati higienske ukrepe in razdaljo 1,5 metra od zaposlenih in površin, namenjenih zdravljenju. Tudi zanj pa so predvideli ustrezno varovalno opremo, zaščitni plašč, prevleko za obuvala in kirurško masko, ki se menja na dve uri, piše STA.