Obtoženi v zadevi Marina niso priznali krivde #video

Na koprskem okrožnem sodišču so se zvrstili predobravnavni naroki za Jožeta Kojca, Dejana Šurbka in Vesno Ternovec, ki jim obtožnica očita osrednje vloge pri zlorabi prostitucije v zadevi Marina. Nihče od trojice ni priznal krivde, njihovi zagovorniki pa so podali tudi predloge za odpravo pripora zoper vsakega izmed njih.

Tožilstvo očita, da so Jože Kojc in Dejan Šurbek, zadnja sta prek družbe Cratos obvladovala nočni klub Marina in priskrbela denar za zagon dejavnosti kluba, ter Vesna Ternovec kot vodja kluba zagrešili kaznivo dejanje zlorabe prostitucije v okviru hudodelske združbe, pri čemer so legalno dejavnost kluba izkoriščali za krinko, je navedla tožilka Maja Veber Šajn.

Krivde ne priznavajo

Skupno je v zadevi 17 obtoženih fizičnih oseb in ena pravna oseba, medtem ko je sodišče postopek zoper Sergeja Racmana zaradi njegove nedosegljivosti izločilo. Obtoženi naj bi v zvezi z delovanjem kluba Marina v Ajševici pri Novi Gorici, povezani v hudodelsko združbo, od 1. avgusta 2014 do 23. januarja letos za prostitucijo izkoriščali 413 deklet.

Kojc, Šurbek in Ternovčeva danes krivde niso priznali. Če je tožilstvo danes dodatno predlagalo zaslišanje snažilk in vzdrževalca v klubu Marina, pa so zagovorniki obtoženih predlagali, da se neposredno zasliši vseh 413 žensk, ki naj bi bile predmet izkoriščanja na podlagi njihovega slabega ekonomsko-socialnega položaja.

Foto: STA

Kojčev zagovornik Franci Matoz je tako opozoril, da domnevne žrtve še zdaleč niso bile revne, saj so se na primer vozile z dragimi vozili in jih imele v lasti. Ob tem je za Kojca zaradi upoštevanja načel razumnega trajanja pripora in sorazmernosti predlagal odpravo pripora, ki traja vse od konca januarja letos.

Kojc pa je poudaril, da naklepno ni storil nobenega kaznivega dejanja, in spomnil na svojo nekaznovanost. "Sem načelen človek z visokimi moralnimi vrednotami," je še zatrdil Kojc. Spomnil je na ugled, ki ga ima v domačem okolju, kjer ga čaka tudi družina.

Žensk naj ne bi silili v prostitucijo

Sodnica Tatjana Cvetičanin je sicer pojasnila, da ni pristojna za odločanje o odpravi pripora na predobravnavnem naroku in da bo o tem odločal zunajobravnavni senat. Šurbkova obramba je poudarila, da prostitucija sama po sebi ni nezakonita in da žensk nihče ni silil v prostitucijo ali jih nadzoroval. Nasprotno so "gospe prišle služit, in to dobro", je poudaril odvetnik Peter Žnidaršič.

Ob tem je zahteval izločitev vrste dokazov, med drugim prisluhov, ki naj bi jih policija opravila na podlagi nezakonito pridobljene odredbe sodišča. Predkazenski postopek, ki je v tej zadevi trajal več kot tri leta, po njegovem prepričanju "smrdi do neba".

Foto: STA

Drugi Šurbkov zagovornik Jazen Koščak je predlagal odpravo pripora in med drugim opozoril, da je Šurbek že tako javno stigmatiziran, da bi mu to onemogočalo opravljanje kakršne koli, tudi legalne dejavnosti.

"Imam družino, urejeno življenje, nikoli nisem bil obsojen in nisem begosumen," pa je poudaril Šurbek. Krivde ni priznala niti Ternovčeva, njena obramba pa je prav tako podala predlog za odpravo pripora. Sodišče bo predobravnavne naroke za preostale obtožene nadaljevalo v petek.