Zaradi prejemanja podkupnine radeljski župan obsojen na pogojno kazen

Mariborsko okrožno sodišče je župana Občine Radlje ob Dravi Alana Bukovnika spoznalo za krivega kaznivega dejanja jemanja podkupnine v korist občine in mu izreklo pogojno zaporno kazen eno leto in pet mesecev zapora s preizkusno dobo treh let. Hkrati mu je naložilo tudi 6800 evrov stranske denarne kazni in plačilo stroškov postopka, ki bodo določeni ločeno.

Obtožba v celoti neutemeljena

Župan Alan Bukovnik je bil obsojen na pogojno kazen. Foto: STA Sodba ni pravnomočna, takoj po izreku sodbe je pritožbo napovedala Bukovnikova zagovornica, odvetnica Irma Pavlinič Krebs. "Ocenjujem, da je bila glede na dokazni postopek obtožba v celoti neutemeljena, zato se bomo na sodbo pritožili," je po izreku sodbe za medije dejal župan Alan Bukovnik in – enako kot večkrat na sojenju – zatrdil, da očitanega kaznivega dejanja – to je, da bi želel pridobiti protipravno korist za lokalno skupnost –, ni storil.

O morebitni pritožbi predvsem glede izrečene stranske denarne kazni bo razmislilo tudi tožilstvo, ki je za Bukovnika sicer predlagalo eno leto in osem mesecev zaporne kazni s preizkusno dobo štirih let ter skoraj enkrat višjo denarno kazen, kot je bila izrečena, in sicer v višini 12 tisoč evrov.

Ni veliko primerov, v katerih bi bil župan spoznan za krivega

"Sodišče je sledilo dokazom v spisu in obdolženega spoznalo za krivega storitve koruptivnega kaznivega dejanja. Teh primerov ni dosti, da bi župan bil spoznan za krivega. Mislim, da je bila odločitev sodišča primerna," je po izreku sodbe dejal tožilec Izidor Rojs, ki bo – kot omenjeno – glede morebitne pritožbe na izrečeno sankcijo še razmislil.

Zgodba sega v leto 2016, ko je Občina Radlje ob Dravi z razpisom iskala koncesionarja za izvajanje storitve pomoč na domu. Na razpisu je bil julija 2016 izbran zavod Domania iz Puconcev, ki je podpisano koncesijsko pogodbo že poslal na občino, ta pa je ni podpisala. Kot je navajala obtožnica, je župan podpis pogojeval z nakupom več poslovnih prostorov v stavbi na Mariborski cesti 4 v Radljah ob Dravi v skupni vrednosti 90 tisoč evrov.

Sodnica sledila izpovedi oškodovanca

Župan Bukovnik to zanika in trdi, da je Dominiću, ki je sicer nameraval za izvajanje dejavnosti najeti prostore v lasti brata radeljskega podžupana Roberta Potnika, to je Marjana Potnika, v razmislek ponudil možnost, da najame prostore v stavbi na Mariborski cesti 4, ki so v lasti preostalih štirih sosednjih občin, medtem ko delež občine Radlje ni bil na voljo. Prav tako Bukovnik trdi, da mu je omenil možnost nadaljnjega odkupa delov stavbe, ki so v lasti ostalih občin, ne pa tudi občine Radlje, vse to samo za to, da bi ga odvrnil od najema prostorov v lasti podžupanovega brata, ker je kot župan v tem videl konflikt interesov.

Foto: STA

A sodnica Maša Blažeka je sledila izpovedbi oškodovanega Dominića, kljub temu da se ta ni več natančno spomnil vseh sestankov, a so, kot je obrazložila sodnica, njegove izpovedbe podprte z drugimi dokazi v spisu, med drugim z elektronskimi sporočili med vpletenimi. "Iz njih izhaja, da ko je oškodovanec jasno povedal, da ne bo odkupil nepremičnine, ste se ostro odzvali in zahtevali odstop od pogodbe in tako kot župan izkoristili oblastno funkcijo in zlorabili svojo oblast," je med drugim županu v obrazložitvi sodbe dejala sodnica.

Kot je dodala, verjame Dominiću, da se je podpis koncesijske pogodbe pogojeval z nakupom nepremičnine, čeprav tega Bukovnik ni izrecno izrekel. "A je treba izpostaviti, da je v naravi korupcijskih kaznivih dejanj, da se izvršujejo prikrito in tudi ni potrebno, da obstaja izrecni dogovor ali sporazum, ampak zadostuje, da storilec kaznivega dejanja jemanja podkupnine da vedeti, da bo posel sklenjen, če bo podkupnina dana," je razložila sodnica.

Sodbo označili kot "spodrsljaj"

V obrazložitvi se je med drugim oprla tudi na dejstvo, da je bila v času dogajanja v zemljiški knjigi kot lastnica stavbe na Mariborski cesti 4 vpisana samo radeljska občina, ne pa tudi ostale občine, ki so nekdaj tvorile skupno občino Radlje ob Dravi. Uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem za omenjeno stavbo, kot to izhaja iz premoženjsko-delitvene bilance, so namreč občine Radlje o Dravi, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Vuzenica in Muta uredile šele pred nekaj dnevi, dokazila o tem pa je obramba v spis vložila danes.

Foto: Getty Images

Če bi občina Radlje leta 2016 prostore prodala zavodu Domania, bi kot zemljiškoknjižna lastnica imela korist le sama, ne pa tudi druge občine, je opozorila sodnica in izpostavila še, da ne gre spregledati dejstva, da je bila v času dogajanja radeljska občina zelo zadolžena.

Bukovnikova zagovornica, odvetnica Irma Pavlinič Krebs, je obsodilno sodbo opisala kot "spodrsljaj". Kot je dejala za medije, bi sodišče moralo prepoznati nekonsistentnost izjav Alena Dominića, hkrati pa tudi iz listin, ki jih je župan izročil Dominiću, ugotoviti, da župan nikoli ni pričakoval, da bi bili predmet prodaje prostori, ki so v stavbi na Mariborski cesti 4 v deležu dobrih 37 odstotkov v lasti Občine Radlje ob Dravi.