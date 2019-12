Tožilstvo zaenkrat neuspešno pri selitvi sojenj Jankoviću iz Ljubljane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vrhovno sodišče je zavrnilo dve prošnji specializiranega državnega tožilstva, da bi sojenji, ki bosta zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića potekali na ljubljanskem okrožnem sodišču, preselili na druga sodišča. O enem takšnem predlogu še odločajo, so pojasnili na okrožnem sodišču, kjer ima župan več odprtih postopkov.

Tožilstvo javno ne pojasnjuje zahtev po selitvi, vrhovno sodišče pa jih je povzelo z besedami, "da je podanih več okoliščin, ki utegnejo vplivati na videz nepristanskosti odločanja Okrožnega sodišča v Ljubljani in na zaupanje, ki ga mora sodišče uživati pri strankah postopka, torej tudi pri tožilstvu," je poročal Dnevnik.

Pridobil naj bi si za več kot milijon evrov premoženjskih koristi

Tožilstvo je zahtevalo prenos pristojnosti v t. i. zadevi Gramozna jama, ki je sicer trenutno še v fazi odločanja o ugovorih na obtožbo. V tej tožilstvo županu očita, da je izrabil svoj uradni položaj, da bi družbi Grep pridobil veliko premoženjsko korist, ko je potrdil obračun del, ki jih je ta izvedla v okviru sanacije gramozne jame po sistemu na ključ, na svojih spletnih straneh pojasnjuje Zoran Janković.

Zadeva Gramozna jama sega v leto 2009. Janković naj bi v tem primeru družbi Grep, ki je gradila Stožice, pridobil za 1,4 milijona evrov premoženjske koristi, obenem pa naj bi ji z lažnimi dokumenti omogočili pridobitev 5,5 milijona evrov posojila pri Banki Koper.

Prav tako je vrhovno sodišče zavrnilo zahtevo za prenos pristojnosti v zadevi, povezani z delnicami Mercatorja. Tožilstvo Jankoviću očita, da se je z vrsto zapletenih poslovnih transakcij izognil plačilu davka od dobička iz kapitala pri prodaji delnic Mercatorja leta 2006. Takrat je 47.000 delnic uradno prodala družba Electa Inženiring, ki je bila v lasti podjetja županovih sinov Damijana in Jureta Jankovića.

Vrhovno sodišče odloča še o predlogu za selitev primera, ki je že v fazi predobravnavnega naroka. V tem primeru tožilstvo Jankovića in osem soobtoženih preganja zaradi domnevnih nepravilnosti pri pridobivanju evropskih sredstev in posojil za športno-trgovski center Stožice.

"Samo, da se zadeva zavleče"

Sojenje je steklo decembra lani, ko je večina obtoženih že zanikala krivdo. Nato so obtoženi dosegli menjavo sodnice, tožilstvo pa je zahtevalo selitev na drugo sodišče pred 10. decembrom, ko bi se moral predobravnavni narok po napovedih nadaljevati. "Če bi tožilka mislila resno, bi to storila pred tremi meseci, ko smo dobili vabila na sojenje. Samo, da lahko zavleče zadevo," je Janković dejal nedavno za TV Slovenija.

Poleg tega je na Okrožnem sodišču v Ljubljani 25. novembra postala pravnomočna obtožnica v zadevi Hladilna strojnica. Energetika Ljubljana naj bi po posredovanju župana kupila prostor za hladilno strojnico v Stožicah od graditelja kompleksa, družbe Grep, čeprav ta sploh ni bil lastnik prostora, ampak je imel le stavbno pravico. Ob tem naj bi bilo v že prej podpisani pogodbi določeno, da bo Energetika prostore dobila brezplačno.

Cena za prostor je sprva znašala 1,2 milijona evrov (brez davka), nato pa so sklenili, da Energetiki dodatno zaračunajo že plačani prostor za strojnico, tokrat so prostor zaračunali v kubičnih metrih. Pripravljen je bil aneks k prvotni kupoprodajni pogodbi, vrednost pa je narasla na več kot tri milijone evrov. V zapletenem krogu finančnih transakcij so se znašla podjetja, povezana z družino Janković, nekaj denarja naj bi se po prepričanju tožilstva steklo neposredno na županov račun.

To pa niso edini postopki, ki jih ima ljubljanski župan. Višje sodišče obravnava pritožbo tožilke Blanke Žgajnar na oprostilno sodbo v zadevi Gratel, v kateri je Okrožno sodišče v Ljubljani Jankovića marca oprostilo obtožbe o prejemanju podkupnine. Sodnica Vladislava Lunder je ob izreku sodbe ocenila, da dokazni postopek ni potrdil očitkov iz obtožbe tožilstva, da bi župan od Gratela za dodelitev posla zahteval podkupnino, temu pa tekom sojenja ni pritrdila tudi nobena od zaslišanih prič.

Odmevna tudi tožba v primeru Farmacevtka

Pravnomočna pa je oprostilna sodba Jankoviću v primeru zadevi Niš, v kateri je Janković s soobtoženimi po mnenju tožilca s sklepanjem navideznih pogodb in plačevanjem storitev, ki nikoli niso bile opravljene, Mercator oškodoval za 100.000 evrov. Ovadba tožilstva je temeljila na reviziji, ki jo je v Mercatorju leta 2006 opravila revizijska hiša Deloitte glede poslovanja družbe v času, ko jo je še vodil Janković.

Odmevna je bila tudi odločitev sodišča v primeru Farmacevtka, v kateri je tožilstvo trdilo, da je Janković za ureditev službe od farmacevtke zahteval in tudi dobil spolne usluge. V tem primeru je preiskovalna sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani ugodila predlogu Jankovićevega zagovornika za izločitev vseh listin iz spisa ter odredila uničenje zvočnih prisluhov, saj je od izvedbe preiskovalnih ukrepov do obtožnice preteklo več kot dve leti.