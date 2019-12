Kdo bo ustavil Zorana Jankovića

Medtem ko župan Zoran Janković vztraja pri načrtih, da bo zemljišče, na katero se bo v prihodnjih letih širil center Soča, prihodnji teden prodal na javni dražbi, država napoveduje, da bo poskušala vsaj deloma zaščititi interes Soče in javnega zdravstva.

Na državnem odvetništvu, ki ga vodi Jurij Groznik, so nam potrdili, da bodo na sodišče vložili predlog za določitev pripadajočega zemljišča h glavni bolnišnični stavbi Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta in preprečili izvedbo dražbe. Sodišču bodo tudi predlagali, da v zemljiški knjigi naredi zaznambo spora v tem postopku, ki bo lahko vplivala tudi proti tretjim osebam, ki bi morebiti kupile zemljišče. Občino bodo pozvali, da sporne nepremičnine umakne z dražbe.

Pojasnili so, da jih je ministrstvo za zdravje 20. novembra obvestilo, da ni doseglo sporazuma z občino, in predlagalo odvetništvu vložitev tožbe. Prejšnji teden pa jih je ministrstvo obvestilo še, da je MOL razpisal dražbo.

Če center Soča ostane brez teh funkcionalnih zemljišč, bi lahko izgubil pogoje za delovanje oziroma bi se moral z zasebnikom nujno dogovoriti o najemu in uporabi zemljišč. Ta je doslej najemal od občine brezplačno. Njegovi širitveni načrti pa bi bili s prodajo zagotovo prekrižani, saj se za nakup zemljišč zanimajo vlagatelji, ki bi na njih gradili luksuzna oskrbovana stanovanja.

"Zemljišče je za nas izjemno pomembno. Brez tega zemljišča je URI Soča dolgoročno popolnoma odrezan od razvoja. Poleg tega po njem potekajo glavna oskrbna pot inštituta, dovozna pot v garažo in glavna požarna pot. Gre torej tudi za varnostno vprašanje delovanja inštituta oziroma gre za nujno potrebno funkcionalno zemljišče, ki ga mora imeti za normalno delovanje vsaka bolnišnica," opozarja direktor URI Soča Robert Cugelj.

Šarec: Zmaga naj razum

"Predsednik vlade pričakuje in si želi, da zmagata razum in družbeni interes, še posebej, ko gre za ranljive skupine prebivalstva, kot so oskrbovanci URI Soča. Na vseh vpletenih je odgovornost, da ravnajo temu primerno," je premier Marjan Šarec odgovoril na vprašanje Siol.net, ali bo vlada o tem sprejela kakršno koli odločitev glede na to, da ministrstvo za zdravje nima sredstev za odkup zemljišča ob URI Soča, in kakšno je njegovo osebno mnenje o ravnanju ljubljanskega župana.