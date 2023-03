Obrambna ministra Srbije in Slovenije izpostavila solidarnost med državama

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po ocenah Morsa je Zahodni Balkan strateško pomembna regija za slovensko zunanjo in varnostno politiko.

Srbski obrambni minister Miloš Vučević se je danes v Ljubljani sestal z obrambnim ministrom Marjanom Šarcem. Ministra sta poudarila odlično sodelovanje na obrambnem in vojaškem področju in izpostavila solidarnost med državama. Izmenjala sta si tudi mnenja glede vojne v Ukrajini in razmer na Zahodnem Balkanu, so sporočili z obrambnega ministrstva.

Šarec se je v uvodnem nagovoru svojemu srbskemu kolegu še enkrat zahvalil za letalsko pomoč Srbije pri gašenju požara na Krasu lani. Sodelovanje med državama po navedbah ministrstva za obrambo (Mors) še ni obsežno, omejeno pa je predvsem na vojaško medicino in veterino, izobraževanje ter določene logistične segmente.

Možnosti za širitev sodelovanja med državama pa naj bi bile predvsem na področju gorskega vojskovanja, še piše v izjavi za javnost.

Med srečanjem sta ministra izmenjala tudi stališča o aktualnih varnostnih razmerah na Zahodnem Balkanu, vojni v Ukrajini, regionalnem sodelovanju ter sodelovanju v mednarodnih operacijah in misijah.

Pomembna tema pogovorov so bili tudi arhivi nekdanje Jugoslavije, pri čemer se je Šarec Vučeviću zahvalil za pozitivni napredek na tem področju, srbski minister pa mu je zagotovil, da bodo pri reševanju vprašanja skupnih arhivov še naprej v polni meri sodelovali in omogočali dostop do arhivskih dokumentov.

Šarec pa je srbskega kolega seznanil tudi s spremembami dolgoročnega programa razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 ter z načrti za postopno večanje obrambnih izdatkov.

Po ocenah Morsa je sicer Zahodni Balkan strateško pomembna regija za slovensko zunanjo in varnostno politiko. Prednostne naloge Slovenije na tem področju "bodo usmerjene v reševanje skupnih izzivov hibridnih groženj, kibernetske varnosti in vojaške mobilnosti, kar lahko pripomore h krepitvi odpornosti v regiji", so še zapisali.

Po uradnih pogovorih na ministrstvu za obrambo je minister Vućević obiskal tudi državni zbor, kjer se je srečal s predsednikom in člani odbora za obrambo, na Pokljuki pa bo srbskemu ministru v vadbenem centru 132. polk Slovenske vojske za gorsko bojevanje predstavil svoja delovanje in opremo.